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李敖著作遭刁難　李戡批中共：寫的書比他高、出版的比他老二矮

▲▼李敖之子李戡批國台辦，刻意刁難他出版李敖的書。（圖／翻攝李戡臉書）

▲李敖之子李戡批國台辦，刻意刁難他出版李敖的書。（圖／翻攝李戡臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

已故作家李敖之子李戡近期改變過去支持兩岸統一的立場，轉而抨擊中共，引起各界關注。李戡9日批評，中共刻意刁難他出版李敖的書、刪減大量內容「我爸常說他出過的書堆起來比他還高，但他走了以後，只准他的三本書出版，疊起來比他的老二還矮」；同時批評深藍與統派，即便是為統派大量付出的李敖都受不公待遇「民進黨只是對你們不友善，共產黨卻會對你們抄家滅族」。

李戡於臉書表示，「我爸書房裡，光是他自己出的書，就超過一百種，總數量超過兩千本」、「前幾天地震，有幾落書被震垮了，我撿起第一本後，決定好好整理一次」。

李戡貼出書籍照片解釋，1999年出齊的《李敖大全集》40冊，囊括1999年之前李敖的所有重要作品，「中間那排，是對岸2000年刪節後出版的《大全集》｣。簡體版每面字數，大概是繁體版的六分之五，假設整套書一字不刪，簡體版40冊疊起來，再扣掉繁體版精裝本厚底封面、封底的厚度，應該要和繁體版31冊一樣長，「所以中間那排最右邊那本書和狗尾巴的差距，就是被刪的量，大概佔了三成」。

李戡批評，2009年《大全集》在對岸又再版一次，之後開始瘋狂刁難，《大全集》被全面查禁。「我爸常說他著作等身，出過的書堆起來比他還高，但他走了以後，在我的三催四請之下，只准他的三本書出版，疊起來比他的老二還矮」。

李戡強調，2000年對岸准許《大全集》出版，保留七成內容。過了二十年，這個數字不但沒往上升，甚至直接降到零，這幾年耗盡耐性溝通，得到的卻是它們的無視和威脅，他聽遍各式各樣幫忙開脫的理由，中國大陸有人跟他說，書只是在審查中，可以說是「暫緩出版」，不能叫「查禁」。

李戡表示，深藍支持者說，共產黨這樣做，是因為中美關係緊張，得先求國內維穩，你得「共體時艱」、「顧大局」、「統一以後一切都會變好，就可以正常出版了」，「對岸有人要這樣睜眼說瞎話，我沒話說，但台灣的深藍和外省人要這樣自欺欺人，我非好好教育他們不可」。

李戡質疑，為什麼李敖1999年選總統宣揚一國兩制、2004年到2007年在立法院擋軍購、反台灣獨立、喊統一、卸任後繼續孤軍作戰十年、直到人生最後時刻還在掛念中國統一，卻被共產黨整成這樣？

李戡分析，原因在於，在中共涉台部門眼裡，管你本省外省、獨派統派，從你在台灣出生的那一刻起，你就是潛在的搗亂份子，對你就是嚴防死守。所有的承諾，都可以隨時跳票，然後掰出一堆理由叫你「顧大局」，要求你絕對忠誠、無條件服從。你不聽，共產黨就整你，不需要任何理由，也不會有任何解釋。

李戡呼籲，「我奉勸這些天真的深藍、外省人」，你們對「中國統一」的付出，顯然沒有李敖多，所以你們只需牢牢記住「7成」和「0」這兩個數字，因為這就是你們支持統一的下場。你們對民進黨的仇恨太大，讓你們對共產黨有更多包容，殊不知民進黨只是對你們不友善，共產黨卻會對你們抄家滅族，你們想要哪一個？

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