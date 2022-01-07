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懷孕在家安胎...遭夫嫌棄「胖到像豬」：很反胃　她心碎

孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲原PO因為懷孕，遭丈夫嫌棄，讓她相當心碎。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

腹中懷有一個小生命，是一件非常美好的事情。但有位網友在《匿名公社》心碎說道，自己被丈夫嫌棄「胖到像豬一樣」，還直言「很反胃」，讓原PO難過喊道，「我開始討厭懷孕了」。

原PO表示，跟老公結婚後，很快就懷了小生命，但被診斷出氣虛，害怕會造成流產，為了安全著想辭去了工作，安心在家待產，原PO的婆婆知道懷孕不方便，便搬去同住照顧原PO，「我婆婆每天都給我燉些雞湯、魚湯補充營養」，但因原PO是易胖體質，所以在孕期6個月時，「身體已經腫得跟個球一樣，下巴都堆了三層肉」。

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原PO繼續說道，剛開始長肉時，老公還覺得原PO「圓圓的很可愛」，沒想到之後卻講出「胖到跟頭豬一樣」，「看了很反胃」的話，雖然原PO認為老公是「說者無心，聽者有意」，但還是忍不住開始刻意控制飲食，「有時還會刻意催吐」，但身體還是跟充氣一樣停不下來，因為懷孕的關係，臉上還開始長斑，「我整個人變得好醜」，原PO的婆婆知道媳婦刻意控制飲食後也狠狠地罵了一頓，原PO又心碎又自卑表示，「好煩，我開始討厭懷孕這件事」。

貼文一出，引起網友們紛紛回覆，「北爛ㄟ！讓他自己來懷孕看看...最討厭這種只會出張嘴亂批評的人」，「我是懷男生，臉上長滿大顆痘痘，非常可怕當然也有懷孕的胖和水腫，生完後保養自己和減肥，現在美到先生擔心的要命」，「夫妻之間要互相體諒」，「懷孕也可以適量運動，飲食均衡很重要，別亂催吐，小心寶寶」。

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