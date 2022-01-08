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第3劑搶爆！陳時中保證：疫苗量絕對足　1922平台重啟下午開會評估

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲接種疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情升溫，指揮中心昨天拍版縮短新冠疫苗第三劑間隔至12週，符合資格者增加也跟著出現搶打潮，行政院長蘇貞昌已經指示1922疫苗預約平台更新，於必要時可重新上線。指揮中心指揮官陳時中今掛保證，疫苗數量絕對足；另下午也準備開會討論1922重啟事宜。

指揮中心昨日宣布，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12週，已接種兩劑疫苗滿18歲民眾適用，如果前兩劑接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)，追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗；若以以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

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然而今天就傳出有診所預約電話被打爆、疫苗地圖網站當機、北市預約系統一度癱瘓等狀況，陳時中下午強調，疫苗數量絕對足夠，到月底還有約700~800萬劑，有可能是剛剛轉換，部分診所預約留量還留在以前概念，等到一定的人才給打，現在是希望人到就打。

1922疫苗預約平台於第18期預約之後暫停，陳時中當時說等未來又有接種高峰再評估重啟，而行政院已經指示評估，陳時中今表示，昨天和地方衛生局討論，多數認為目前應該可以因應，但會再討論，如果加入1922系統預約會不會更好。至於時程，陳表示，今天下午會開會討論

▲▼第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

▲第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

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第3劑搶爆！陳時中曝疫苗剩餘量

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