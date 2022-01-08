愛上兒子棒球教練！人妻崩潰喊：憋不住　法官認「精神出軌」免賠

▲人妻外遇兒子的棒球教練，與對方互相傳訊表達愛意，被丈夫抓包後提告求償，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／台北報導

一名人妻愛上兒子的棒球教練，經常與對方傳訊互表愛意，「跟我在一起你會很辛苦，你真的想清楚了嗎？」、「我很怕有一天你會離開我」等。其丈夫發現2人的對話紀錄後，因此身心受創，決定對2人提告求償。不過，法院審理後認為，2人的對話僅能證明2人發生「精神層次」的戀情，並沒有具體的侵權行為，最終判決免賠。

人夫提告主張妻子出軌兒子的棒球教練，並拿出對話紀錄證明。對話中，妻子對著教練說，「我不能衝動，但因心理承受心理承受的痛苦，會憋不住，這次的我真的改變很多，連我自己都覺得努力了！當我只想打給你，但我忍不住地想哭，想你能安慰我陪我時，你生氣了！丟下我一個人」、「當我決定跟你在一起時，你覺得是玩玩而已？」

面對人妻的告白，教練則回覆，「如果當你越來越在乎一個人時，你還會覺得我是推開妳嗎？！對！我是很怕很怕！我很怕有一天妳會離開我，我覺得如果有那一天我無法承受。」而人妻再回，「我說過我不會離開你，就真的不會，因為在乎因為答應你，我做了自己從未勇敢做的事，你要我相信但你可以也相信我嗎？」

人夫見了兩人的對話後情緒崩潰，認為兩人已明顯發展至超越朋友的關係，甚至藉口帶球隊出國比賽，實則為兩人出國約會等，後因疫情關係而未成行，但他也因此身心受創，還必須求助精神科醫師，最終決定對兩人提告求償。

不過，法官審理後認為，人妻與教練的對話僅能證明兩人發生「精神層次的戀情」，兩人並未外出徹夜未歸，也未同居、發生性行為。而人妻也辯稱，早在她與教練交往前，與丈夫感情就已不睦、談及離婚，法官因此認為，人夫精神症狀可能是過去長期對婚姻失望所致，未必與妻子外遇有因果關係，最終判人夫敗訴。全案可上訴。