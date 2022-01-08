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GO GYM永春館突熄燈上百會員受害　業者冷處理拖退費

圖、文／CTWANT

2007年10月GO GYM健身俱樂部正式成立，分別有小巨蛋及永春2個場館，業者號稱近千坪的活動空間，也有百堂免費的教練課程，但本刊近日接獲投訴，指GOGYM永春館去年8月無預警停業，讓會員們措手不及，而定型化契約明明清楚記載可以退費，從去年9月解約苦等至今，退款都沒收到。

楊小姐2年前花10萬元加入Go Gym健身俱樂部，如今永春館突然熄燈，但業者不退費還置之不理。（圖／方萬民攝、CTWANT合成）

▲楊小姐2年前花10萬元加入Go Gym健身俱樂部，如今永春館突然熄燈，但業者不退費還置之不理。（圖／CTWANT提供，下同）

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由於業者對退費處理非常消極，目前已有10多名受害會員共組自救會，要向業者追討欠費，且未來不排除要打集體訴訟，力保自身權益。

GO GYM的網路評價相當正面，且有飛輪教室、壁球場、游泳池、紅外線舒療區、蒸氣室、烤箱、SPA、拳擊場，並提供多樣有氧、舞蹈課程及TRX懸吊式訓練系統、商旅頂級健身器材，甚獲健身族群喜愛，沒想到受到疫情停課影響，永春館在今年8月健身業微解封後不但未復業，也未通告會員，業者還擺爛不肯退費。

受害會員楊小姐日前與本刊記者碰面，講到健身房爭議，不禁哀聲嘆氣。她說自己住在GO GYM永春館附近，當初也有上網爬文看GO GYM評價，網路評價相當好，且健身房有游泳池是一大亮點，因此她立刻決定去簽約。

楊小姐一口氣就簽了2年約，月費是1790元，入會費約4、5千元，第1次預繳3個月的月費及入會費，就繳1萬餘元，後來又買了50堂教練課程，共6萬5千元，前後花了超過10萬元，如今面臨永春館突然熄燈，業者不出面處理，連退費都遙遙無期。

「業者十分離譜，都沒主動告知會員永春館熄燈的事，後來聽朋友講才知道業者偷偷把大型健身器材全搬走。」楊小姐無奈表示，退費真的讓她身心俱疲，因為對方都不出面處理，直到消保官開協調會，業者才表示願意退會籍費及教練課費用，但事後又反悔，要求會員自己找教練協調教練課退費問題。

據了解，GO GYM創辦時的負責人據傳是開設清潔公司，但對健身行業極有興趣，因為當年得知「活力工場」倒閉，因此在活力工場的小巨蛋、永春及太原3個據點中接手了小巨蛋及永春2個分館，但當年即曾因承諾全面接收活力工場會員會籍，之後又反悔，氣得北市府揚言要收回場地，目前GO GYM的王姓負責人似有保全公司背景，但也與當年的GO GYM有所關聯，關係複雜。

Go Gym永春館悄然熄燈，不少會員要求業者退費，並向消保官申訴，消保會一年來已受理14件消費糾紛。（圖／方萬民攝、CTWANT合成）

▲Go Gym永春館悄然熄燈，不少會員要求業者退費，並向消保官申訴，消保會一年來已受理14件消費糾紛。

楊小姐痛批，GO GYM要會員去找教練退費，但教練都已離職，根本聯繫不到，她跑去GO GYM Express市府店尋求協助退費，但他們表示與GO GYM並無合作關係，會員像皮球被踢來踢去，求助無門，實在很煎熬。

「其實遇到退費爭議的不只我一人，還有10餘人都有類似狀況，目前大家雖已成立自救會群組，但業者態度消極，讓我們也無能為力」，楊小姐說，未來不排除走集體訴訟，為自己爭取權益，但她認為，目前最大問題是業者沒單一窗口，導致他們找不到人處理退費問題，現在只希望此事能盡快落幕。

律師廖芳萱提醒，定型化契約是可保障消費者權益的最重要工具，入會前一定要簽署，因為裡面有規定要記載業者預計收多少會員、實際可使用的面積、最大容留人數等等，因契約期間不可以超過10年，建議不要簽太長的合約，以免解約無法退款。此外，市面上也常有消費者去金資中心借錢，成立消費借貸後再支付會費，但這種付款方式若中途解約，退款將很難拿回來。

本刊記者2度致電Go Gym健身房，請櫃檯人員將問題轉達給主管，並在Go Gym粉絲專頁留下問題，但至截稿前都未接獲回應。

Go Gym小巨蛋館超過百名會員向北市議員王鴻薇陳情，並抗議業者服務縮水，又拒絕退費。（圖／王鴻薇提供、CTWANT合成）

▲Go Gym小巨蛋館超過百名會員向北市議員王鴻薇陳情，並抗議業者服務縮水，又拒絕退費。

台北市體育局運動產業科科長李榮晉則表示，自去年9月9日起體育局即偕同法務局與高盛有限公司（Go Gym）針對永春館會員退費做專案性的討論，若業者設備縮減，應提供消費者明確的退費方式，會再要求業者說明清楚。

另外對於小巨蛋館設備減損部分，體育局去年12月也曾2度行文給Go Gym，要求依照健身中心定型化契約限期改善。業者則向體育局承諾，健身房不提供小毛巾，但改成大毛巾；蒸氣室和烤箱會在今年1月7日前開放；韻律教室會依照課程需求做彈性調整，不會僅開放2間使用。

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