　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然出書教你看懂《商務契約訂定與糾紛解決》

▲商業，商業交易，商人，企業家，簽約。（圖／視覺中國CFP）

▲想訂立一份合格的書面商務契約，雙方當事人在擬約和簽訂時，必須先了解相關法律規定，也建議透過專業法律人士協助擬訂。（圖／視覺中國CFP）

記者王淑君／綜合報導

商場如戰場，光是一句口頭承諾早已不足為憑，以書面契約規範各種不同型態的商業行為，不但有必要，且可為將來可能的商務糾紛，預作防範和提供解決之道。

商業交易稍有不慎，輕則獲利減少，重則損失龐大，且訂立商務契約條文相當繁瑣複雜，因此，要想訂立一份合格的書面商務契約，雙方當事人在擬約和簽訂時除了謹慎，事前了解相關法律規定外，建議先透過專業法律人士協助，以確保自身權益，避免日後商業糾紛的發生。

永然文化近期出版了《商務契約訂定與糾紛解決》，國內知名律師李永然蒐錄近數十種常見商務契約，以律師的專業，「案例」、「擬約要點」、「契約範例」三階段撰寫模式，讓讀者輕鬆掌握簽約要領。同時，為解決商務糾紛，本書不但解析多種解決方案，同時提供多則商務契約相關狀例，例如民事聲請支付命令狀、民事起訴狀、仲裁聲請書等狀例，解決商務契約所引起的糾紛。

當商業契約發生糾紛，李永然律師建議，首先是要找對專業的律師協助處理法律事務；其次是不要急著上法院打官司，可先尋求其他解決之道，例如「訴訟外之民事紛爭解決途徑」（ADR），現行制度上有和解、調解及仲裁等方式，若最後協商、協調不成，可以再看看商務契約中有無仲裁條款；若無，再上法院提起民事訴訟進行解決。

▼永然文化出版《商務契約訂定與糾紛解決》。（圖／永然文化提供）

▲▼永然文化近期出版了《商務契約訂定與糾紛解決》。（圖／永然文化提供）

ET快訊
北市明早9點加開第三劑預約　可選莫德納、BNT
快訊／確診女曾去北車用餐！　北市府證實了
1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖使用方式一次
守不住就禁內用　柯文哲：「聚餐」比拍照唱歌更危險
李柏璋認了就是「沒品維尼」！PTT黑球員「妻待產約砲」遭起訴
她攔公車遭撞驚悚片曝！　小貨車一路倒退輾斃
月底768萬人可打第3劑　陳時中揭自己想打「這廠牌」
快訊／柯文哲宣布北市醫院、長照機構暫停探視
快訊／最新11處確診足跡公布！　SOGO、永安漁港、超商
境外今暴增58例　陳時中預言：明天會比今天多
群聚染金嗓歌友會家人　陳時中定調：「社區傳染」已經成立
尾牙還能辦嗎？　陳時中坦言：非必要少參加

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

李永然出書教你看懂《商務契約訂定與糾紛解決》

吳子毅／有人的地方就有江湖：直擊公寓大廈規約爭議

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

李永然出書教你看懂《商務契約訂定與糾紛解決》

吳子毅／有人的地方就有江湖：直擊公寓大廈規約爭議

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林19歲女染髮和老爸大吵離家　一週後才報警...原因令人傻眼

高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

時隔1個半月「同條魚」又上鉤　他曬照看1位置認出…網笑：歸剛欸

感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

女主播過勞腦溢血「險成植物人」　媽媽扶持3年回歸…溫馨近況曝光

「下個門診是食蟻獸喔！」　獸醫笑：什麼動物名字這麼可愛？

35歲懶惰女「裝癱瘓」一躺20年！全靠家人餵飯換衣　監視器戳穿騙局

家樂福新春福袋送錢買股票！198元抽「台積電股票」現金獎

農村流水席「整桌帝王蟹」網垂涎　當地人搖頭親揭「殘酷缺點」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

法律熱門新聞

吳子毅／直擊公寓大廈的規約爭議

5男關一起　牢房竟變炮房

李永然教你訂定商務契約解決糾紛

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

劉彥君／地上權住宅知多少

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

黃嵩立、黃怡碧／精障監護修法助復歸社會

陳雅譽／婚宴蟑螂有法可管

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

李善植／和解書有法律效力嗎

更多熱門

相關新聞

富少淫魔性侵母女　無期徒刑定讞

富少淫魔性侵母女　無期徒刑定讞

新北市富少淫魔李允然，曾因下藥性侵4名女子遭判刑入獄，假釋出獄後，又在2019年間性侵一對模特兒姐妹花，遭通緝後闖入民宅，綑綁1家人後，先性侵女屋主，之後又跑到未成年女兒房間，說謊欺騙，再度性侵得逞。一二審均將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

萊豬案將於憲法法庭言詞辯論

萊豬案將於憲法法庭言詞辯論

管仁健稱蔡正元特務出身　無罪確定

管仁健稱蔡正元特務出身　無罪確定

王文堯妻砸千萬買水墨無證明　毀約勝訴

王文堯妻砸千萬買水墨無證明　毀約勝訴

陳雅譽／婚宴蟑螂有法可管

陳雅譽／婚宴蟑螂有法可管

關鍵字：

法律李永然商務契約商業糾紛ADR和解調解仲裁商務契約訂定與糾紛解決

讀者迴響

熱門新聞

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面