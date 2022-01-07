李永然出書教你看懂《商務契約訂定與糾紛解決》

▲想訂立一份合格的書面商務契約，雙方當事人在擬約和簽訂時，必須先了解相關法律規定，也建議透過專業法律人士協助擬訂。（圖／視覺中國CFP）

記者王淑君／綜合報導

商場如戰場，光是一句口頭承諾早已不足為憑，以書面契約規範各種不同型態的商業行為，不但有必要，且可為將來可能的商務糾紛，預作防範和提供解決之道。

商業交易稍有不慎，輕則獲利減少，重則損失龐大，且訂立商務契約條文相當繁瑣複雜，因此，要想訂立一份合格的書面商務契約，雙方當事人在擬約和簽訂時除了謹慎，事前了解相關法律規定外，建議先透過專業法律人士協助，以確保自身權益，避免日後商業糾紛的發生。

永然文化近期出版了《商務契約訂定與糾紛解決》，國內知名律師李永然蒐錄近數十種常見商務契約，以律師的專業，「案例」、「擬約要點」、「契約範例」三階段撰寫模式，讓讀者輕鬆掌握簽約要領。同時，為解決商務糾紛，本書不但解析多種解決方案，同時提供多則商務契約相關狀例，例如民事聲請支付命令狀、民事起訴狀、仲裁聲請書等狀例，解決商務契約所引起的糾紛。

當商業契約發生糾紛，李永然律師建議，首先是要找對專業的律師協助處理法律事務；其次是不要急著上法院打官司，可先尋求其他解決之道，例如「訴訟外之民事紛爭解決途徑」（ADR），現行制度上有和解、調解及仲裁等方式，若最後協商、協調不成，可以再看看商務契約中有無仲裁條款；若無，再上法院提起民事訴訟進行解決。

▼永然文化出版《商務契約訂定與糾紛解決》。（圖／永然文化提供）