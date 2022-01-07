感情不順求下降頭！半年砸77萬無效　癡情女怒告詐欺結果出爐

▲桃園市某女子因感情不順，上網向賴姓女子求助下降頭、強拆對方感情等，總計花費77萬餘元卻無效，怒告賴女詐欺。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名女子於2018年間因感情不順遂，看見網站上有除嬰靈、泰國降頭、拆散對方感情等相關商品，短短半年間花費77萬餘元，但事後覺得毫無效用，質疑遭詐騙，憤而怒告販售的賴姓女子；桃檢則認為，宗教信仰價值往往取決於當事人主觀判斷，難因告訴人事後認為未有預期成效，偵結予以賴女不起訴處分。

檢警調查，桃園市某女子於2018年5月間在網路上發現，34歲的賴姓女子販賣包括泰國降術之相關商品、法術等，因女子感情不順遂，發現賴女有販售包括感情、除嬰靈、算命、升運、除冤親債主、終極情降等商品，價格則從2千餘元至20萬元不等，女子為求感情順遂，僅半年內下單購買27次，總花費高達77萬餘元，女子使用後直覺無效，懷疑自身嬰靈並未去除，感情也未變得順遂，向賴女提出質問後，一怒控對賴女詐欺罪嫌。

女子在檢警偵訊時認為，她購買時很相信賴女說法，輕信文章提到要師父作法，需先將自身嬰靈去除掉，感情法術必須先幫客人算命，要客人和對象情分超過85%師父才會接，賴女幫她算過與對象僅58%，但賴女卻未將雙方情緣拉到85%以上，卻還是接下後續訂單，最後嬰靈也沒被去除方知被騙。

賴女在偵訊時否認詐欺等犯行，辯稱在網路商城買家很多，不確定是否與女子交易過，更不會主動替買方去除嬰靈，都是請泰國仲介找師父除嬰靈或是做其他法事，交易前也會清楚告訴買方宗教信仰是無法百分百達到買方希望之目的等語。

桃檢則認為，宗教法事施作，本屬個人信仰表現，鬼神之說現無法用科學方法驗證，女子已年過40，以其社會閱歷、智識程度，對於交付金錢與作法改運之間是否有絕對關係應有相當判斷能力，宗教、民俗信仰本即超越理性、科學特質，往往取決於當事人主觀判斷，更難以現有科技假驗證，難僅因告訴人事後認為未達預期之成效，即認為賴女使用詐術之行為，檢方偵結予以賴女不起訴處分。

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