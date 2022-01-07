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小姨子「連小孩錢也偷」！他氣炸趕出門　下秒遭岳父母罵：沒良心

▲▼兒童,女童,存錢。（圖／CFP）

▲小姨子連原PO要給小孩的早餐錢都偷。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

俗話說，「千防萬防，家賊難防」！有位網友在《匿名公社》抱怨，小姨子來北上借住他們家，沒想到家裡開始少東少西，「連小孩早餐錢也要拿」，讓原PO氣炸！

原PO表示，老婆的妹妹北上找工作，好心答應她借住一段時間，沒想到家裡卻開始少東少西，一開始是鞋櫃旁的小抽屜，「我都會在裡面放點零錢給孩子買早餐或是急用」，沒想到小姨子住不到一星期抽屜錢就全空了，一開始原PO還以為是小孩拿走，直接補上200元，「沒想到隔天一早全沒了」，但小孩全都說沒拿，當原PO以為是自己小孩說謊時，「我老婆開口問她妹，她才說是她拿的」，讓原PO傻眼，因為剛剛在質問孩子時，「她全程都在旁邊裝沒事，還覺得又沒多少錢，不懂我是在生氣什麼」。

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原PO憤怒說道，不只是錢不見，連老婆的飾品和衣物也被摸去使用，「甚至買給孩子的早餐都可以被她吃掉」，自己的香菸也被偷走3包，「去質問她，還惱羞摔我家東西」，這種種行為讓原PO忍無可忍將小姨子趕出門，沒想到下秒岳父母就打來罵原PO，「沒良心，大半夜把我女兒趕出去」。

無論原PO老婆怎麼解釋是自己妹妹太過分，還是迫於壓力出門將妹妹載回家，原PO雖然不願意卻無奈，因為老婆跟她妹年齡差距很大，從小被寵壞，去年畢業到現在還找不到工作，但也已經北上三個禮拜，「我看她根本就是上來玩的，請神容易送神難，我真後悔當初怎麼會答應讓她暫住」。

貼文一出，網友紛紛回應，「跟岳父母說東西再不見會報警，最好趕快趕出去...出事你們夫妻責任更大」，「可能要跟你岳父母好好溝通一下了」，「家賊真的難防」，「直接報警了啦」，「這種偷竊的行為不報警只會更害了她」，「在家中裝監視器，一抓到證據就報警」。

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