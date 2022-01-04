浴室裝針孔小姨子洗澡全被錄！7張記憶卡老少都有　水電工下場曝

▲北市洪姓人父利用三代同代同住，竟在浴廁偷裝針孔攝影機，連岳父都入鏡。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市從事水電工洪姓人夫，利用家中三代同堂，竟在浴廁裝設針孔攝影機，偷拍數月，直到妻子上廁所抬頭一望才發現針孔攝影機器材，憤而報警。經檢視後，發現7張記憶卡不僅有小姨子被偷拍連岳父、孩子等裸露畫面全入鏡。士林地院審結，依犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑5月，易科罰金15萬。可上訴。

2019年12月4日，洪男妻子抬頭看廁所天花板，驚見攝影器材並打開檢視，赫然發現多段影像有妹妹及她小孩裸露性器官畫面、繼續查看，令人瞠目結舌的畫面竟映入眼簾，沒想到丈夫連岳父及自己小孩都錄，多達7張記憶卡。她立刻將丈夫誇張行徑說出，偷拍犯行才因此曝光。

偵查時，洪妻感到難以見人憤而與他離婚，也撤回告訴；父親、子女也撤回告訴，僅剩小姨子小芳（化名）仍堅持提告。法院審理時，洪男坦承犯行，他的辯護律師也向法官請求減刑。

小芳對於自己遭姊夫竊錄，也向法官表示，這樣行為讓她產生心理恐慌及不安全感；但在洪男積極想與小芳和解態度下，小芳也在法院準備程序時表示，「我沒想請求任何賠償，雖然與姊夫和解了，但也絕對不會原諒他。」

合議庭審酌洪男是小芳姊夫，未滿足自己窺視他人隱私的慾望，竟擅自在浴廁內架設針孔攝影機，導致她產生心理恐慌及不安全感，留下難以抹滅之陰影，目無法紀，所為實不可取；但考量被告坦承犯行，並與小芳和解，曾任水電工、現於電子業上班、月薪新台幣4萬元左右、已離婚、育有未成年女兒、目前在外租屋獨居之經濟及家庭生活狀況等一切情狀，依犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑5月，可易科罰金5萬，全案可上訴。