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桃機群聚擴大　鄭文燦曝確診女保全一舉動成染疫關鍵

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲桃園市長鄭文燦7日防疫專案會議上指出，6日晚間新增確診的女機場保全，其感染途徑疑為幫返國旅客推行李。（圖／示意圖，與本案無關／記者劉亮亨攝）

記者林冠吟／桃園報導

桃機群聚感染持續擴大！6日再增加4例確診，其中1例為27歲的女機場保全，另3名則為社區採檢站檢出個案，其中2例為歌友會成員，另1例為確診個案之同住家人，4人皆為突破性感染。桃園市長鄭文燦7上午舉行防疫專案會議時也透露，該名保全的感染途徑，疑似為幫旅客推行李。

鄭文燦指出，27歲的女保全住要負責二航廈保全工作，其工作範圍為1樓大廳崗哨、3樓出境大廳外圍與停車場附近，由於其足跡範圍與先前染疫的計程車司機與清潔員在停車場附近均有足跡重疊，女保全為在風險區範圍服務，目前初步推測其可能感染原因可能為曾協助返國旅客推行李所致。

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▲▼鄭文燦記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲鄭文燦指出，女保全4日出現症狀，5日採檢，6日確診。（圖／記者陳家豪攝）

鄭文燦也表示，女保全從12月29開始，除1月2日沒上班，一直到6日都有出勤，而女保全上班方式並未搭乘交通車，為自行上下班；女保全4日出現喉嚨痛症狀，5日晚間至醫院採檢，6日PCR陽性確診，指揮中心對此也宣布急召391位保全人員全面做PCR採檢，目前快篩結果67人皆為陰性反應。

鄭文燦透露，桃園機場大概有200個單位，包括貨運站在內，從業人員有3萬人，基層同仁更有6成都住在桃園；目前機場採檢規範，防疫計程車司機為3天採一次、清潔人員天天採檢、其他人員則是7天採一次，「我想現在採檢次數都必須要提高。」由於桃機將迎來春節返鄉入境高峰期，鄭文燦坦言，目前突破性感染很多，每一天都是壓力測試，「這場仗才剛開始！」

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