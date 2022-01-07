北京廣電點名《青春有你》　全面叫停「偶像養成類」網路綜藝節目

▲大陸偶像養成選秀節目《青春有你》。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸再度加強對於網路及娛樂圈的管理，北京市廣播電視局7日宣布，全面叫停偶像養成類網綜、「耽改」題材網路影視劇，認真開展網路影視劇、短視頻、直播領域專項清查，著力營造清朗健康的首都網路文化空間。

北京市廣播電視局6日召開工作會議，局長楊爍指出，在網路治理方面，北京局堅持管服並重，切實優化平台管理，將指導重點平台建立內容管理新機制，開展建黨百年網路安全大檢查，扎實推進平台經濟反壟斷，編制《北京網路視聽平台企業合規手冊》，為平台發展提供清晰指引。

楊爍提到，將實施1260網路文藝精品創作工程，加大精品培育孵化。持續開展「網視大講堂」專題培訓，為重點平台送課上門，扶持獎勵網路視聽節目57部。北京主抓的網路電影《浴血無名川》、網路劇《約定》《那一天》、網路紀錄片《勞生不悔》等獲得廣泛好評。全年101部作品入圍總局中國夢、精品工程、季度推優等各類評選活動，蟬聯全國第一。

楊爍強調，必須打好文娛綜治「組合拳」，果斷處置愛奇藝《青春有你3》輿情事件，及時發佈措施加強網路綜藝節目管理，深入開展專項調研，全面叫停偶像養成類網綜、「耽改」題材網路影視劇，認真開展網路影視劇、短視頻、直播領域專項清查，著力營造清朗健康的首都網路文化空間。

▼《青春有你3》未到決賽就被停播。（圖／翻攝自YouTube／愛奇藝）

