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「飯店試住員」1次給5萬是騙人的　高雄美容師成全台第一個苦主

▲▼ 刑事局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲近日有許多民眾收到飯店試住員簡訊，只要寫500字以上心得及可按次領高薪，刑事局呼籲全都是詐騙。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

近日有許多人收到吸眼球「活動邀請飯店住宿員」簡訊，標榜名額有限，只需上傳酒店相片與撰寫500字心得，每次就可領到1萬至5萬不等優渥報酬。日前住高雄8年級洪姓美容師，看到該簡訊後興奮加LINE，對方竟反過來邀約她投資比特幣，洪女誤信投資比特幣獲利遠高於試住員後，匯了7萬元後，遲遲領不回本金，才驚覺遭詐騙，也成全台首位遭騙報案的人。

刑事局指出，新年才剛開始，就有許多民眾以為收到好康簡訊，以聳動內容「活動邀請飯店住宿員，只需上傳酒店相片與撰寫500字心得，每次就可領到1萬至5萬不等優渥報酬。」經查，該訊息為常見的「假求職真詐騙」手法，先以誇大優渥薪資吸引民眾詢問，再以騙取匯款或邀請投資等詐騙話術，讓被害人血本無歸。

家住高雄的洪姓女子，誤信後加LINE應徵5星飯店試住員，沒想到加入群組後該詐騙集團再要求洪姓女子需加另外一位專員的LINE以便討論相關求職細節，當洪女與對方互相加好友後，該專員不但沒邀請她擔任飯店試住員，卻反過來邀約一同投資比特幣，而洪女誤信投資比特幣的獲利遠高於試住員後，立即依對方指示匯款新台幣7萬元到該專員的戶頭，但因為遲遲沒領回本金驚覺遭到詐騙便向警方報案。

▼高薪飯店試住員是詐騙。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 刑事局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局表示，這也成為全台今年第一件假求職演化成假投資的新興詐騙手法，該手法先以標榜免押金、零手續費、男女不拘等字眼吸引民眾詢問，誆騙民眾只需提供身分證、銀行帳戶、提款卡作為實名制認證就能立刻工作，一但民眾相信加LINE聊天後，就看準民眾缺錢心理不斷鼓吹加入投資的行列，但卻是一步步掉入詐騙集團圈套，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。

對此，刑事警察局再次呼籲民眾，網路求職陷阱眾多，請勿貪圖輕鬆好賺詐騙工作，更勿隨意相信高報酬率投資標的，勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，極有可能是詐騙陷阱。如有任何疑問，請立即聯繫165反詐騙諮詢專線查證。

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