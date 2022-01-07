28歲男戲魂上身　靈骨塔代銷全靠演！1年半海噱430萬

▲檢方偵辦一起靈骨塔詐欺，6名詐騙份子一年多成功得手430餘萬，但檢方懷疑，還有被害人尚未現身，目前仍繼續追查中。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

以28歲謝姓男子為首的靈骨塔販賣詐騙集團，以高價代銷靈骨塔為手段，誘騙被害人交付現金上當，短短一年半不法獲利430餘萬，案經新竹地檢署於2021年9月指揮搜索偵辦，本月6日終結，集團主嫌謝男等6人將依加重詐欺、指揮、參與犯罪組織等罪嫌提起公訴。

檢方調查，謝男等6人明知市場上許多消費者業已購得大量靈骨塔位永久使用權(下稱靈骨塔位)、牌位等殯葬產品，看準其急於脫手或轉手獲利，卻苦無銷售管道或對象，認有利可圖，於2020年5月間租用台北市大同區某辦公大樓為據點，發起、主持具有持續性、牟利性的詐欺犯罪組織，對外招攬成員加入該組織。

▲以謝男為首的6人，分別扮演多樣角色，最後以補稅的話術，成功向被害人詐取鉅款。

該集團初步先佯裝靈骨塔代銷業務、仲介、買家代表、葬儀社人員，以角色扮演方式，誘騙賣家上鉤，之後再向賣家表示，買賣靈骨塔位必須請會計師節稅、辦理捐贈節稅，或購買發票節稅、補稅交給金管會等名義，要求被害人須先支付上開事項費用，成功詐取不法所得，前後獲利約437萬元。

檢察官認，28歲主嫌謝男與吳女(40歲)、黃男(27歲)、何男(28歲)、林女(27歲)、陳男(28歲)等人已涉刑法詐欺取財、組織犯罪之指揮、參與犯罪組織等罪嫌，向6人提起公訴，並請求法院沒收犯罪所得。

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