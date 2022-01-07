裝潢蟑螂1人分飾多角收錢落跑　女屋主匯15萬驚覺「家被拆了」

▲楊女不甘遭裝潢蟑螂詐欺向警方報案。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

楊姓男子被多名受害人指控，設立統包工程裝潢行不但約定好的裝潢沒做好，並巧立名目1人飾多角追加工程款卻拿到錢就跑，為了營造施工的假象，還將被害人的房子敲打嚴重破壞結構，讓被害人「賠了夫人又折兵」，目前被害人已組成自救會對楊男提告；其中桃園受害楊姓女子向警方指控遭詐騙15萬元，警方依規定受理詐欺案偵辦中，並積極傳喚楊嫌到案說明釐清案情。

▲警方受理後積極傳喚楊嫌到案說明釐清案情。（圖／中壢分局提供）

楊姓女子（27歲）指出，今年7月她在桃園買了一棟透天厝需要改浴室，上網找到楊嫌的裝潢公司，雙方約定15萬改造2間廁所，簽約時先收5萬，楊男也很快就進場進行打除工作，並用物價上漲等各種理由要求加價，她看了照片覺得沒問題，於是就再匯款5萬元以及4萬2500元料錢。

離譜的是楊男在要求加價時，竟然還一人分飾多角，利用不同的LINE帳號假扮水電師傅、廠商，還自導自演表示已經叫好料、多少錢要她預付等等，未料等她匯款14萬2500元之後楊男就跑了；令她傻眼的是到房子裡一看，不但牆面、地板被敲的凹凸不平，水電管線也被破壞，房子好像被拆了，後續復原費用更是一大筆支出。

氣不過的楊女向中壢警分局報案，興國派出所受理這起裝潢糾紛詐案，由於楊嫌以此手法詐騙多人且遍及全台並遭通緝中，警方正積極傳喚楊嫌到案說明釐清案情，警方呼籲消費者常有「貨比三家不吃虧」這個概念，卻忽略了其中的材質與施工品質，建議消費者在進行裝修工程前，選擇可信任的廠商，多了解及留意裝修過程的細節與品質，以降低後續產生裝潢糾紛的機率。