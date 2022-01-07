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龍柏雄毬果成校園健康殺手　全教產籲教部全面盤點因應

▲▼全教產籲教育部「全面盤點因應」。（圖／全教產提供）

▲全教產呼籲教育部全面盤點校園殺手龍柏雄毬果。（圖／全教產提供）

記者許敏溶／台北報導

包括台大等國內校園內均有種植龍柏，但全教產（全國教育產業總工會）今（7日）指出，龍柏的雄毬果細小，若師生不慎吸入體內，其鱗片、花粉由氣管與肺部進入人體，將對健康造成嚴重傷害，龍柏雄毬果可能成為校園師生健康殺手，呼籲教育部要全面盤點因應，預防勝於治療。

▼全教產呼籲教育部全面盤點校園殺手龍柏雄毬果。（圖／全教產提供）

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▲▼全教產呼籲教育部全面盤點校園殺手龍柏雄毬果。（圖／全教產提供）

全教產指出，龍柏為有毒植物，雄毬果細小，若師生不慎吸入體內，其鱗片、花粉由氣管、肺部進入人體，將對健康造成嚴重傷害，其草酸或草酸鈣會讓人咽喉如刀割或燒灼般疼痛，甚至口舌唇麻痺，受害者的血鈣會去中和草酸，但要是本身鈣質不足，可能產生抽筋、抽搐、腹瀉，甚至心律不整等低血鈣症狀。

全教產表示，而依據校園受害者描述，鼻子吸入時有異物感，短時間內會劇烈嗽咳，咳的過程造成雄毬果碎裂，花粉在肺中四處噴濺，咽喉會有碎片感，且聲音會間歇性沙啞，成因是花粉摩擦聲帶，而且臨床上易被誤診為「過敏、鼻涕逆流、胃食道逆流、免疫的乾燥症甚至肺癌」。

▲▼全教產呼籲教育部全面盤點校園殺手龍柏雄毬果。（圖／全教產提供）

▲▼全教產呼籲教育部全面盤點校園殺手龍柏雄毬果。（圖／全教產提供）

▲▼全教產呼籲教育部全面盤點校園殺手龍柏雄毬果。（圖／全教產提供）

根據全教產了解，從台大到成大、慈濟大學，從台北市立至善國中到屏東縣建興國小，校園內均有種植龍柏，全教產指出，一株龍柏的雄毬果數量眾多，很難完全去除，只要吸入一顆龍柏雄毬果就會發生危險，且保險公司不理賠，造成受害者倍感痛苦故呼籲呼籲教育部，應該立即全面盤點因應，因為預防勝於治療，校園師生也應學會辨識這個植物及不慎吸入時的正確就醫方式。

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