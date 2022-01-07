南消第六救災救護大隊公園分隊　新辦公廳舍落成啟用

▲台南市消防局「第六救災救護大隊公園分隊落成啟用典禮」，由市長黃偉哲、消防局長李明峯主持，並邀請民意代表及地方仕紳、里長、義消幹部百餘人觀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府7日上午9時50分，隆重舉行台南市消防局「第六救災救護大隊公園分隊落成啟用典禮」，儀式由市長黃偉哲、消防局長李明峯主持，並邀請民意代表及地方仕紳、里長、義消幹部百餘人觀禮。

黃偉哲市長指出，「消防局第六救災救護大隊公園分隊辦公廳舍」完工落成及啟用，能更有效率提供北區市民生命財產及公共安全的保障。黃偉哲市長等人進行剪綵儀式，共同歡慶公園分隊廳舍落成啟用，在地開元國小舞獅戰鼓隊也為廳舍落成獻上熱鬧精彩的演出。



新建的公園分隊辦公廳舍在黃偉哲市長及市議會的支持下，自2017年度起分年編列預算興建，廳舍位於北區北門路二段與東豐路口（開元陸橋旁），總經費達新台幣3416.5萬元，新建辦公廳舍為3層樓消防廳舍，總樓板面積約1000.05平方公尺(302.5坪)、建築面積：305.16平方公尺，委託「樸木聯合建築師事務所」規劃設計監造，並由「兆勝營造有限公司」承包，於2021年8月23日建築物主體竣工，12月21日全案驗收合格。



市長黃偉哲表示，公園分隊位於台南市北區，轄區涵蓋市區許多重要的公共建設，如台南火車站、台南二中、台南公園及眾多具指標性建物，人口稠密且交通流量十分龐大。為了守護市民的生命財產安全，打火弟兄總是站在最前線，尤其是救災和救護工作都是在和時間賽跑，在高強度的工作下，更需要有一個舒適的執勤環境，將公共安全做得更好，市府也願意做打火弟兄最好的後盾，來為公共安全做最好的把關。



消防局長李明峯指出公園分隊原址位於本市北區公園北路上，消防廳舍已有44年之久且內部老舊狹隘，同仁服勤環境不佳及車庫空間不敷使用，又該土地隸屬財團法人臺灣省私立台南仁愛之家所有，鄰近民宅及大樓無法擴建等因素，決定覓地重建公園分隊。新建的消防辦公廳舍採退縮式設計，不僅創造良好的視覺景觀，亦可形成完善的消防車輛進出動線；簡單、俐落的建築設計，展現出「清新、專業、熱忱、服務」的消防形象，也融入綠建築思維及結合周邊公園地景，全新現代化的消防廳舍將可大大提升為民服務及消防救災救護能量。