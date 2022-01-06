公私協力對抗海洋塑膠　桃園竹圍漁港出動「湛鬥機」

▲對抗海洋塑膠，竹圍漁港出動「湛鬥機」。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

對抗海洋塑膠，桃園竹圍漁港引進「湛鬥機」！桃園市副市長李憲明6日代表市府與台灣湛藍海洋聯盟、台北百華扶輪社於竹圍漁港，共同簽訂「SAVE OUR OCEAN海洋垃圾移除計畫合作意向書」；未來將透過公私協力、跨界合作的方式，打造竹圍漁港成為「湛鬥機示範港」，並拓展到全台漁港建立成功的垃圾清理回收循環模式，重新把乾淨的海洋找回來。

李憲明副市長指出，每年約有800萬公噸的塑膠垃圾從陸地進入海洋，科學家警告到了2050年海洋塑膠就跟魚類一樣多，市府為了對抗海廢大軍，引進民間資源，號召民眾成立淨海志工隊，保護海洋生態環境。

現今，有一群深具創意的年輕人，秉持著對海洋的熱愛與使命感，於2017年創立臺灣湛藍海洋聯盟，並致力研發海漂垃圾收集器「湛鬥機」，目前已經研發到智慧等級AL2遙控自航版，它利用2.4G及5G通訊，以遙控或岸控規畫路徑模式，操控電動螺旋槳於航行中追逐海漂垃圾並有效捕捉，機身前方設有影像攝影裝置，透過5.8G將影像回傳，不僅做為岸控人員視野輔助，亦可將影像資料收集用以深度學習，未來將導入光達等避碰系統升級至AL3，使簡易海廢收集器的功能越趨強大。

李副市長強調，「SAVE OUR OCEAN海洋垃圾移除計畫」將是市府團隊致力於海廢清理的重要拼圖，目前市府已提供新屋臨海工作站做為台灣湛藍海洋聯盟的研發基地，並協助該聯盟於竹圍漁港新遊艇碼頭免費取得湛鬥機停靠泊位，未來將引進國際扶輪社的資源，共同將竹圍漁港打造成為港灣垃圾清潔示範場域。包括：國際扶輪3482地區總監許鈴裕、台北百華扶輪社社長邱盈菁、創社社長李依達、社區服務主任委員鄭旭紋、環保局江育德副局長、研考會吳君婷主任委員、農業局江富貴副局長、桃園區漁會謝仁江理事長、海管處林立昌處長、臺灣湛藍海洋聯盟陳思穎執行長均出席活動。