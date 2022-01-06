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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「把中二還給選民」　朱立倫提醒蔡英文：不要忘了Omicron

▲▼朱立倫出席110學年度第二屆WILL POWER永慶盃公益慈善籃球比賽開幕。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席110學年度第二屆WILL POWER永慶盃公益慈善籃球比賽開幕。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

台中第二選區立委補選將於1月9日舉行，國民黨主席朱立倫被問到是否選前之夜南下替顏寬恒站台，朱立倫表示，應該把中二選區的舞台還給在地選民，讓大家思考誰能夠為民眾服務，也提醒總統蔡英文及各地縣市長「不要忘了疫情又起」，這才是民眾最關心的。

朱立倫昨天在中常會上提到中二選區要避免政黨對決，媒體詢問，這是否代表選前之夜不會南下去挺顏寬恒？朱立倫說，是不是拜託大家，這樣吵了一個多月了，把所有的空間還給中二選民，讓中二選民成為真正舞臺的中心，讓中二的候選人成為舞臺的中心，媒體的空間也都還給中二選民。

朱立倫表示，希望中二是一場在地，讓大家思考誰能夠為民眾服務好的一個立法委員候選人，不要這麼多的政治口水，不要這麼多的外來力量。他也呼籲蔡總統及各地方縣市長，不要忘了疫情又起，對民眾來講，現在最關心的是Omicron到底會影響臺灣有多大？而不是中二選區。

朱立倫強調，國家領導人跟縣市首長最重要的是做好防疫工作，中二就還給中二的所有民眾，還給顏寬恒及所有候選人舞台，讓大家好好思考，誰是最在地服務、最有政績、最能夠為民眾爭取權益的好立法委員。

至於罷免林昶佐的選前之夜是否會去站台，朱立倫重申，他已經強調過，這完全是由公民團體提出來的，國民黨以扮演協助的角色，不必變成政黨對決，還給中正萬華的朋友好好思考，誰能夠為地方爭取權益，誰能夠保護中正萬華的民眾，1月9號大家出來投票。

對於國民黨立委陳玉珍表態參選金門縣長一事，朱立倫回應，等過年後再說，他還是一句老話，過年後全黨會做一個完整的規劃，各縣市會做一個佈局，這表示國民黨人才很多，不是好事嗎？

另外，立委傅崐萁說前高雄市長韓國瑜要選2024，朱立倫則表示，他不對任何發言做任何的延伸性、無限上綱的解讀，現階段大家最關心的還是民生議題，最關心的是健康、安全議題，以及是不是能夠做好這次防疫的工作，我們繼續加油努力。

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