顏清標因病未現身造勢晚會　明日能出院為兒子投票？醫院沒說死

▲顏清標因病未現身兒子顏寬恒造勢晚會 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中第二選區立委補選倒數最後一天，國民黨籍候選人顏寬恒8日晚間於沙鹿保安宮舉行造勢晚會。日前父親顏清標疑因高血壓病倒住院，外界關心是否出席今日晚會，但直到晚間9時晚會結束，仍未見顏清標現身；光田醫院表示，主治醫師認其身體狀況還未達出院標準，不予出院。

至於明天顏清標是否會病情好轉，獲得出院許可為兒子投下一票，也備受關注；院方則說，屆時須視其身體狀況，並得到主治醫師同意，才有可能出院。