染疫清潔員「機場跑透透」巡迴支援！陳時中曝不擔憂原因





▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

桃機群聚再擴大！中央流行疫情指揮中心今（6）日再公布國內新增3例本土個案，皆為桃機外包清潔人員（案17307～17309）。其中17307、17308疫調較為清楚，至於17309只了解到工作場域不固定。外界質疑她「巡迴式支援」整座機場跑透透，傳染風險是否大增？陳時中表示，因為半夜人煙稀少，因此比較不擔憂。

指揮中心表示，本土案17307～17309為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230、案17238、案17239及案17266同職場工作人員。

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指揮官陳時中指出，今日新增3例本土確診與其他染疫清潔人員非原來同台交通車，細查後發現有混搭情況、沒有固定座位，因此才將相關人都列入集中隔離。經查皆屬大夜班的17307、17308疫調較為清晰，而17309則較不明朗，「只知道她工作場域並沒有固定，等於是巡迴的，針對需要地方就巡迴在做。」

對於17309工作場域不固定，屬巡迴式支援，記者質疑「等於會整個機場跑透透，是否有評估傳染風險、會再擴大匡列？」陳時中則回應，「跑透透我比較沒那麼擔憂，因為半夜沒什麼人。」他認為目前第一手疫調大家可能有記憶模糊等情形，會隨時間越來越清楚，有些疫調會針對性釐清，周邊資訊也希望能盡量正確。