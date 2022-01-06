消基會十大消費新聞　太魯閣號出軌、高雄城中城大火居前二

▲消基會公布十大消費新聞，「太魯閣號出軌」居首。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

消基會今（6日）公布2021年十大消費新聞，第一名為釀49死213傷的「太魯閣號出軌」」，其次則是奪走66人命的「高雄市城中城大火」，這兩起不幸事件也是去年疫情中最受民眾關注，第三名則為「反萊豬公投失敗」，第四名為「錢櫃大火案，消基會提請團訟求償近四千萬」。

消基會由台北總會與中區分會、雲嘉南分會、南區分會，共同選出2021年度十大消費新聞，在今天舉行聯合記者會，以同步視訊連線方式，帶領消費者回顧去年度發生重大消費新聞。

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▲消基會公布十大消費新聞，「太魯閣號出軌」居首。（圖／消基會提供）

消基會表示，有別於往年慣例，2021年度十大消費新聞，打破歷來「自台北看天下」觀點，同步衡酌中部、雲嘉南地區及高屏地區在地人觀點，交互融合產生各地區重點，讓這次年度十大消費新聞，可同時展現全台重要性新聞，也兼顧地方關注消費議題特色。

根據消基會票選十大消費新聞，第一名為「太魯閣號出軌釀49死213傷」，其次為「高雄市城中城大火奪走46條人命」，第三為「反萊豬公投失敗」，第四為「錢櫃大火案，消基會提請團訟求償近四千萬」，第五為「民事大法庭裁定精神損害可計入懲罰性賠償」。

▼消基會2021年十大消費新聞揭曉，太魯閣號出軌居首。（圖／消基會提供）

至於第六名則有四則新聞並列，包括「騰龍遊覽車撞山6死39傷」、「美食外送年申訴案逼近2千件」、「公平會主動出擊嚇阻預售屋炒房歪風」、「台灣年耗20億個塑料杯，待共推減塑行動」，第十名為「消基會抽驗3件彩色口罩含鉛」。