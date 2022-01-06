傳盲女腹痛就醫全身扭曲影片　虧「跳蛋沒取出抖動1分鐘」下場曝

▲王男將影片上傳爆料公社毀謗女子。（圖／翻攝自爆料公社首頁）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄王姓男子2020年間在LINE上接獲他人轉傳一段影片，影片內容是一名視障女子到醫院就醫時因腹痛蹲下而扭曲身體，王男竟將影片轉傳到「爆料公社」，還看圖說故事，開起「疑似跳蛋沒拿出來，竟然抖動長達1分鐘」的性玩笑，遭對方控告妨害名譽，法院審理後，認為王男利用網路發布詆毀的性戲謔言論，已經影響女子生活和名譽，判他有期徒刑3個月。可上訴。

判決書指出，宋姓女子2019年到醫院就醫時，因為腹痛難止，加上失明無法自行到廁所，於是蹲下希望稍微緩解疼痛，不料卻被人拍下上傳，王男隔年在LINE上看到這段影片，以「黑龜」之名將影片轉傳到知名網站「爆料公社」。

王男還以戲謔的口吻寫下「一名女子在醫院裝跳蛋，民眾在醫院掛號，目擊一位女子疑似跳蛋沒拿出來，竟然在醫院抖動長達1分鐘，請問該要怎麼協助他？」

宋女得知後氣得提告妨害名譽，王男到案後坦承犯行，也將貼文撤下，但遲遲無法和宋女達成和解。

全案移送高雄地院審理，法官認為王男利用無遠弗屆的網際網路、爆料公社網站發布詆毀宋女的性戲謔言論，讓宋女聲譽受損，可能造成宋女揮之不去的夢魘及陰影，生活已大受影響，判處王男3個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。