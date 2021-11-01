小朋友一鍵任買跳蛋飛機杯！全國最大情趣店竟靠機器人：滿18嗎

▲情趣用品無人商店僅用LINE機器人辨識年齡遭開罰2萬元。（圖／資料畫面，下同）

記者陳以昇／新北報導

全台擁有39間24H無人商店的「阿性情趣」，擺放自動販賣機供應情趣內衣、自慰棒、飛機杯、跳蛋等成人情趣用品，現場僅透過LINE機器人方式詢問消費者，無法實際查驗確認消費者年齡是否成年，法官審理認為已違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰2萬元，其中一名加盟主抗告，新北地院判她敗訴。

據了解，新北市政府指派經濟發展局、法制局會同社會局人員2020年8月間，到新北市一處24H阿性情趣無人商店稽查，大門口入口處張貼有禁止未滿18歲兒少進入標誌，旁邊設置電子門鎖，上面有QRCODE條碼，掃描後會連結到LINE的官方門鎖密碼，隨後詢問是否年滿18歲？如果是請輸入1，如果不是請輸入2，如輸入1，就會提供一組密碼，密碼輸入電子門鎖，就可以進入消費。

加盟主孔姓女子表示，2020年8月加盟，沒多久就收到違法通知，開始是阿性總公司教如何操作LINE和門禁設定，店內有安裝監視器及廣播系統，當大門開啟時遠端監控會以訊息通知管理員，管理員可透過監視器同步察看客人動態，若有未滿18歲兒童或少年，可以用廣播方式請客人離去。

法官認為，稽查人員多次至現場使用LINE機器人索取門禁密碼過程中，從未遭到管理員要求提供身份證件以查核年齡情形，店家難以透過監視器螢幕查看消費者外貌，精準判斷消費者年齡是否已滿18歲。倘若兒童或少年取得門禁密碼進入商店後，即使管理員發現而廣播要求離去仍不離去，仍可輕易購買到情趣商品，判定業者抗罰敗訴。

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