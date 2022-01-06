中二補選倒數48小時　民進黨狂打「總統牌」催投票率破5成

▲蔡英文近期頻頻與林靜儀同台，拉抬人氣。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選進入決戰時刻，民進黨空陸戰齊發狂催基本盤，全力拉抬投票率到5成以上，選前最後48小時，民進黨打出「總統牌」，規劃7日先由副總統賴清德在大肚追分催票，8日選前之夜回防最大票倉的烏日，由總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌聯手替候選人林靜儀站台，力圖再次擊敗顏家。

民進黨去年11月正式提名林靜儀角逐立委補選，並搭配公投「四個不同意」宣講行程，府院黨齊發，拉抬林靜儀的人氣，也讓支持者第一時間就看到她的政策論述能力，另搭配其女性特質和醫師經驗，塑造「溫柔堅定」的人格形象。此外，綠營也大打「總統牌」，不僅由蔡英文公開宣布徵召林靜儀，並在全國矚目的全代會授與戰旗、公投凱道造勢同台，選前黃金週親自領軍南下，直搗顏家大本營沙鹿站台助講，選前之夜也將再赴台中，陪林靜儀拼最後一哩路。

另一方面，面對國民黨候選人顏寬恒打出「在地牌」，固守雄厚基層組織實力，搭配國民黨發動空戰奇襲，公布林靜儀「耍官威」拍桌影片和私人臉書內容，欲打破其「溫柔堅定」形象，綠營也不甘示弱，林靜儀第一時間即回應，「面對不公不義絕對會非常堅定」，加碼反酸顏寬恒「不要扮演一隻溫馴的綿羊，結果後面是吞食國家資源的大野狼」，暗諷顏家家族土地、豪宅的違建爭議，戰力十足。

這場補選是藍綠陣營在2年內，第三度在中二選區正面對決，前兩場包括2020立委選舉、2021台灣基進前立委陳柏惟罷免案是1比1打成平手。回顧歷次選舉，2020年陳柏惟在總統選戰加持下拿了11.2萬票，顏寬恒獲得10.7萬票，兩人票數差距僅5千多票，隔年罷免案同意票7.7萬、不同意票7.3萬。

輔選人士評估，林靜儀得票估可從不同意罷免陳柏惟的7.3萬票起跳，是否能催出綠營支持者、中間及年輕選民返鄉投票將是勝負關鍵，盼投票率可衝破5成。他並指，這次立委補選是顏家「終局之戰」，同時也將牽動2022地方選舉佈局，影響台中市長盧秀燕連任氣勢。

亦有綠營人士直指，顏家制霸台中海線數十年，倘若泛綠陣營能再度複製2020勝選模式，把這席立委贏回來，將進一步鞏固地方民主化；如同林靜儀在去年底公辦政見發表會執言：「這次的選舉，更是台灣民主政治歷史上，擺脫黑金政治，重建民主秩序，非常重要的一次，不能再走回頭路的機會。」