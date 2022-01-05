台灣尿素價格飆漲又缺貨　立委鍾佳濱促政府因應

▲台灣尿素價格飆漲又缺貨 。（圖／徐英忠提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

造成國際尿素供需失衡，造成全面倚賴進口的台灣尿素供給吃緊，衝擊台灣相關產業；為此立委鍾佳濱要求行政院提出緊急應變措施。經濟部回覆，已協調國內主要供應商暫停接出口訂單，優先供應國內市場，目前至少可穩定供貨到本月底，最長可供貨到3月底。

鍾佳濱質詢指出，環保署於去年9月全面實施重型柴油車六期排放標準，尿素為五、六期柴油車降低汙染的重要添加用料，而中國自去年10月起加強尿素出口監管，造成國際間尿素供需失衡，其中韓國因庫存短缺，許多產業受到衝擊；台灣尿素價格也因此高漲，由前年每噸約200多美元漲至去年11月高達740至830美元。

他說，台灣肥料公司因經濟效益考量，自1999年停產尿素，全面改以進口供應；台灣每年進口約1萬5千噸，分為車用、工業用、農業用，超過5成的柴油車需要尿素，但國內最大尿素進口商諾瓦材料科技反應庫存量即將斷貨，造成柴油貨車無尿素可使用，將嚴重影響國內相關產業，因此他請行政院邀集相關部會研商緊急應變措施。

經濟部表示，國內無生產尿素廠商，需自中國、越南及印尼等地進口，因中國尿素出口監管，國內業者已積極尋求替代進口地，如日本等國，尚無買不到貨情況。另已協調印尼、日本等地駐外單位，找尋當地生產尿素廠商，提供聯繫方式予國內業者，以利洽購尿素事宜。

經濟部已協調國內主要供應商暫停接出口訂單，優先供應國內市場，以確保我國市場穩定，目前至少可穩定供貨到本月底，最長可供貨到3月底。同時也指示中油直營加油站採限量銷售，單次以100公升為限，並禁止自行持空桶購買，另也協調其餘加油站比照中油公司配合辦理。