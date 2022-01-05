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餐飲連環狂漲「元凶」抓到了！　5食材漲幅最大

記者黃翊婷／綜合報導

因應原物料成本上升，各大速食店、餐廳、民生用品接連喊漲，連鎖咖啡店在農曆年後可能也會漲價，讓民眾怨聲連連。經濟部配合行政院物價聯合稽查小組進行調查，發現牛肉、豬肉、雞肉、食用油與火鍋料這5類食材的漲幅最大，後續會再持續溯源查證，如有發現意圖抬高交易價格、囤積物品等情形，將交由相關單位依法嚴辦。

▲▼颱風,生鮮超市,搶購,泡麵,蔬菜,生鮮食品,麵包。（圖／記者姜國輝攝）

▲國內餐飲物價紛紛喊漲，讓不少民眾直呼吃不消。（示意圖／記者姜國輝攝）

物價聯合稽查小組從上週開始展開稽查，4日針對近期漲價餐廳的中、上游供應商及貿易商等8家進行稽查，其中進口食材品項有牛肉、雞肉、豬肉及水產等等，截至當日統計，目前已完成稽查24家連鎖餐飲業者以及17家供應商。

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由於先前就有火鍋店業者和炸雞店業者反映，火鍋料等食材和油品漲幅驚人，深入一查，真的抓到漲價「元凶」，進口牛肉、本土豬肉、雞肉、食用油與火鍋料這5類食材的漲幅最大。

物價聯合稽查小組。（圖／經濟部）

▲物價聯合稽查小組查出漲幅最大的5種食材。（圖／經濟部）

受稽查業者表示，因為新冠肺炎疫情影響，加上天候異常農作物欠收等因素，導致國際原物料漲價例如飼料，國際物流成本劇增，所以供應的食材成本也有調漲，但理解政府為穩定物價的作為，因此也願意配合提供相關資料。

經濟部強調，為穩定國內民生物價，物價聯合稽查小組會持續溯源查證，如發現涉有《公平交易法》第15條聯合行為、第25條欺罔行為或《刑法》第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，將立即交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦。

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