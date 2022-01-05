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陸2021上市公司排行大洗牌　騰訊第一...茅台超車阿里成市值第2企業

▲▼上海Costco春節前情況,昂貴中國酒,昂貴茅台。（圖／記者陳政錄攝）

▲茅台擠下阿里成為大陸2021上市公司市值排行第2名。（圖／ETtoday資料圖）

記者魏有德／綜合報導

截至2021年底，大陸最新出爐的十大上市公司市值排行依序為，騰訊、茅台、阿里、工商銀行、寧德時代、招商銀行、美團、建設銀行、農業銀行及中國平安。其中，「股王」茅台正式擠下阿里成為第2名，相較於2020年底的市值排行，頭部網路科技企業的市值普遍縮水，以寧德時代為代表的科技產業則大幅上升。

▲大陸2021十大上市公司市值排行榜出爐。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸2021十大上市公司市值排行榜出爐。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據《wind》數據顯示，騰訊股價雖距其巔峰打了6折，但仍以3.5868兆元（人民幣，下同）市值，穩坐第一大上市公司；「股王」茅台市值達到2.5752兆元，成為大陸第二大上市公司。阿里總市值則縮水至2.1083兆元，排名降低一位，次於騰訊與茅台。

▲寧德時代。（圖／CFP）

▲大陸鋰電池龍頭企業寧德時代。（圖／CFP）

值得注意的是，大陸鋰電池龍頭企業寧德時代由2020年底的第15名上升10個名次，直接衝進前5。寧德時代市值達到1.3705兆元，比2020年底增加超5000億元，可以想見電動車市場對於鋰電池的依賴程度持續上升，帶動整體業績成長。

至於大陸市值超過1000億的上市公司共206間，總部設在北京的有57間為最多，其次是上海的22間及深圳的19間。此外，截至2021年底，A股上市公司共4685間，以城市分布來看，北京425間獨佔鰲頭，其次是上海386間、深圳372間、杭州199間等。

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