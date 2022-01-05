立陶宛對台態度大逆轉　學者示警：恐在歐洲出現滾雪球效應

▲政大外交系副教授黃奎博。（圖／不演了新聞台YT）

記者楊蕓／台北報導

我國去年11月在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發中國對立陶宛展開一連串的報復行動，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）昨對當地媒體表示，讓台灣成立代表處不是問題，但是以台灣為名則是個錯誤，外交部則回應力挺的決心不會改變。對此，政大外交系副教授黃奎博示警，北京現在就是希望殺雞儆猴，若立陶宛最後出現大逆轉，在歐洲可能將出現滾雪球效應。

黃奎博表示，立陶宛與台灣的貿易量很低，農貿產品的取代性高，或許台灣民眾因一時愛國心購買立陶宛產品，至於政府宣稱在雷射、金融科技上跟立陶宛有龐大合作商機，但有多少人敢在立陶宛下重本投資？我國設代表處已經兩個月，目前沒有看到。

黃奎博說，立陶宛是規模相對為小的經濟體，除非立陶宛可以轉口到歐洲國家，否則在金融科技合作上還有更好的選則，他認為這只是政府官方說法，我國與立陶宛的關係，主要還是建構在美中競爭衝突的大架構之下。

對於立陶宛受到中國經濟壓迫，黃奎博分析，目前並沒有看到歐洲各國強力聲援，只有歐盟聲明支持立陶宛有權力與台灣增進非實質關係，其他的並沒有看到。另一方面，對於立陶宛預計今年在台灣設立辦事處，中國大陸已強力施壓，如果還是在台灣設立辦事處，中國大陸很可能會再有下一波動作。

此外，立陶宛執政黨聲勢低，除了跟中國衝突，與周邊國家應對並沒有那麼好，這些對於立陶宛執政黨是蠻大的危機，黃奎博認為，台灣必須要看清楚，很多時候外國對於台灣的支持，到底是基於政府所說的金融科技、農貿等商機，或者因為反共背景，最主要還是在他們自己國家的利益，他認為，北京現在就是希望殺雞儆猴，若立陶宛最後出現大逆轉，在歐洲可能將出現滾雪球效應。