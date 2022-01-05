搭客運未戴口罩被廣播提醒　他自認「遭洗臉」竟爆打司機

記者張君豪／台北報導

台北市4日下午16點30分左右，在大安區忠孝東路4段發生一起客運車司機在車上遭乘客毆打事件，警方獲報後抵達現場處理，原來這起衝突的起因居然是客運司機勸導乘客搭車需要戴口罩，導致車上一劉姓男子不滿，居然趁客運到站全車乘客下車時，才上前毆打客運司機，警方訊後依法移送。

▲劉姓男子不滿遭客運司機廣播未戴口罩、下車前居然毆打客運司機遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲劉姓男子不滿遭客運司機廣播未戴口罩、下車前居然毆打客運司機遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安警方表示，原來開客運車的吳姓司機，發現車上的劉姓男子未戴口罩，司機便依照SOP透過客運上的廣播系統要求他「請配合防疫措施、戴上口罩」未料這個舉動卻讓劉姓民眾感覺到遭司機當場洗臉，加上劉男酒後自制能力較低，趁客運到終點站後便上前找司機麻煩，並動手毆打吳姓司機。

警方獲報後趕到現場，發現吳姓司機頭部有明顯傷勢，劉男坦承因上情才會出手毆打司機，警方訊後依觸犯《刑法》傷害罪移送北檢偵辦、未戴口罩部分則依觸犯《傳染病防治法》移送衛生機關裁處。

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