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點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴盔甲

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場清潔員、防疫計程車司機群聚感染擴大，今天（5日）再增1人確診，累計5例，其中一例確定感染Omicron。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，他特別擔心打2劑AZ的人，因為對Omicron幾乎沒有保護力、沒戴盔甲，政策該滾動式調整，不要再執著滿5個月才能打第3劑的規定。

林氏璧4日在《有話好說》節目指出，醫護人員至少有32萬人是打2劑AZ，「為什麼我們現在還要堅持去等5個月呢？因為我們現在面臨的已經是Omicron，這5個月是觀察Delta的資料。」

▲▼桃園機場清潔工 新冠肺炎 染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼林氏璧認為，「不要執著5個月，邊防人員不能再等了。」圖為桃園機場清潔人員。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼桃園機場清潔工 新冠肺炎 染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

「打AZ對Delta有防護，可是對Omicron幾乎沒戴盔甲。」林氏璧引用英國資料提到，只打2劑AZ對Omicron幾乎沒有保護力，但這不會白打的，因為打到加強針，搭配全劑BNT或半劑莫德納，都可把保護力拉到7成，維持2、3個月沒問題，「不要執著5個月，邊防人員不能再等了，現在都有點遲了 。」

林氏璧引用英國資料說，「你以為BNT有好很多嗎？並沒有，打完2劑，一開始對Omicron有還可以的保護力，可是很快掉下來，大概10周掉到5成以下，20周掉到10，當然加強針可以有一定的效果。你以為莫德納有多好嗎？一樣慘，2劑一開始大概7成，10周掉到5成以下 ，20周掉到10。」

對於第三劑追加劑是否該縮短，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，近來會找專家來談，打疫苗是專業事情有很多需要綜合評判，「不是說看到別人3個月，我們就3個月」，基本上有些片段訊息或各國經驗，由專家做綜合評定是比較好。他也強調，最要緊還是1、2劑沒打的人，要趕快打，把基本防禦力先建立起來。

▼林氏璧要政府別再執著滿5個月才能打第3劑的規定了。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

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