狼叔裝醉伸爪稱「妳毛好可愛」　挨告秀男友照當庭出櫃！法官打臉

▲許男伸手進小方裙底撫摸，挨告辯稱自己是同志。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

高雄市一名許姓男子日前遭控性騷擾，在KTV廁所強壓小方（化名）伸手進裙撫摸，還說「妳的毛好可愛」，沒想到事後挨告，竟辯稱自己是同志，對女性不會有感覺，不過法官打臉許男，認為他過去與異性交往的時間更長，依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，可上訴。

根據判決書內容，20歲的小方受好友邀約，於108年12月22日凌晨到KTV慶生，過程中她獨自前往廁所，許男隨口和她聊工作，還藉機把門反鎖，強壓她到牆角伸手進裙內摸她下體，還說「妳的毛好可愛」，直到有人敲門才停下動作。

小方指出，她看許男年紀比較大，就不敢激烈反抗，不過有說不要，後來被摸就不斷尖叫，她在現場只認識當天壽星一人，出廁所後就哭著向壽星說明情況，並離開包廂，在與其他友人討論後報警提告。

許男挨告後辯稱自己喝醉，什麼事都忘了，又說和小方在廁所只有純聊天，更出示和男友的甜蜜對話及照片，稱自己是同性戀，不喜歡女生等。

不過法官認為，許男和前妻育有2子女，離婚後又和女友交往9年，和異性交往的時間更長，不採信其對女性無感的說法，且許男事後傳LINE向壽星表示，「那天我好像失態了，戒酒不喝了，跟他（指小方）說抱歉」，可見小方指控非子虛烏有，依強制猥褻罪判許男有期徒刑8月，可上訴。