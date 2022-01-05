全台首例！「2個爸爸」成功收養子女　女童嗨喊：把爸爸還給我了

▲喵喵和圍圍成為全台第一個同志共同收養子女的家庭。（圖／翻攝自Facebook／彩虹平權大平台）

記者閔文昱／綜合報導

同婚專法通過後，同志配偶只能收養對方「有血緣的子女」，而無血緣的收養只能透過單親收養，使得一方家長在法律上與孩子只能是「陌生人」，所有福利和權益都享受不到。對此，高雄男同志愛侶喵喵和圍圍上法院爭取，高雄少家法院認為，兒童事務應以兒童最佳利益為優先考量，裁定喵喵可收養「肉肉」為養女，成為全台第一個同志共同收養子女的家庭。

據了解，圍圍在2019年1月收養一名5月大女嬰「肉肉」，但礙於無血緣收養只能透過單親收養的限制，使得喵喵無法收養肉肉。為此，喵圍夫夫2人上法院爭取，經過近3年訴訟無血緣收養的訴訟，法院終於在今年初裁定許可喵喵的「收養聲請」，正式成為肉肉在法律上的另一個爸爸。

臉書「彩虹平權大平台」4日發文表示，同婚通過已經2年多，不過他們一直在為同性配偶無法共同收養子女的問題進行修法研議跟倡議，因為同婚通過後同性伴侶雖可結婚，但也因為同婚專法的關係，同性配偶不能一起收養孩子成為法律上的一家人，其中一方必須以「單身身份」收養子女，使得非養父母的一方被迫走上司法救濟，向法院聲請收養「配偶的養子女」。

▲同婚專法通過後，同志配偶只能收養對方「有血緣的子女」，而無血緣的收養只能透過單親收養。（圖／記者季相儒攝）

「彩虹平權大平台」指出，他們一共協助三組同志收養家庭爭取權益，其中2組家庭在日前都已被一審法院駁回進入抗告程序，直到喵喵的這一案，才終於迎來好消息，法院在考量案件中孩子的最佳利益後，裁定當事人喵喵可以正式收養他們2人的女兒，讓肉肉的這句「耶！把爸爸還給我了！」終於實現，但可惜的是，這個裁定的效果只對訴訟的當事人成立，沒有通案的法律效力。

根據裁定書，本案司法事務官認為，748施行法並無禁止收養養子女，不宜作否定或歧視文義的解釋，而兒童事務應以兒童最佳利益為優先考量，據社工訪視了解出養必要性、收養人現況、試養情況、綜合評估等，喵喵可以提供肉肉穩定的成長環境，因此認可喵喵自109年1月21日起，收養王肉肉為養女。

對此，喵喵、圍圍也在臉書「圍爸喵爸的親子日常」揭露這一路以來的心路歷程，並表示雖然他們這一案開了先例，但也僅適用個案，三個案件，一審的結果不一樣，司事官不一致的見解與裁定證明修法及釋憲的必要性，「審判不應違反兒童權利公約或違反憲法，而同志收養家庭的孩子，也不應依家長的認同，或是是否親生，而有不公平的對待。」

2人坦言，現在仍有許多的家，仍需要即刻修法，才能結婚，才能共同收養，才能擁有共同親權，未來他們也會繼續爭取「生養平權」，「因為，還有好多好多的家庭，仍在等待共同的親權。」

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