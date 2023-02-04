　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友唆使製毒賺大錢　千萬「喵喵」原料藏化粧品夾層...毒販慘了　

▲航警局查獲周姓男子從大陸廈門返台收取四級毒品「喵喵」原料包裹，重量約44公斤，價值近千萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲周姓男子從大陸廈門返台收取三級毒品「喵喵」原料包裹，重量約44公斤，價值近千萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航警局去年8月間會同關務署台北關，在桃園國際機場攔查一批以化粧品進口貨物，發現影像有異，查驗發現貨物內夾藏第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，報請桃園地檢署指揮偵辦，經以車追人順利查獲台籍周姓男子到案，並起出重達44公斤三級毒品「喵喵」原料。航警局指出，若以原料45%可製成毒咖啡包，市價每公斤約40萬元估算，市值近千萬元。

航警局刑事警察大隊去年8月17日會同關務署台北關在遠雄倉儲針對一批進口貨品進行X光儀檢查，發現以「化妝品」名義申報進口的一批貨物，其顯像成色、密度等與正常化妝品不同，經開箱查驗，赫然查出貨物竟夾藏第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，即俗稱的三級毒品「喵喵」原料，重量約44公斤，隨即成立專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲航警局循線查獲周姓男子從大陸廈門返台收取四級毒品「喵喵」原料包裹，當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局循線查獲周姓男子從大陸廈門返台收取四級毒品「喵喵」原料包裹，當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組人員以車追人與跟監查緝，順利在新北市三重地區逮捕周姓男子到案，專案小組查出，周男在大陸福建省廈門有正職工作，因受陸籍女友教唆，並以金錢誘惑，特別返台在機場貨運站收領夾帶毒品包裹，並規劃訂購不銹鋼網篩、化學溶劑、烤箱等製毒工具，企圖為製毒集團在台灣籌設「喵喵」製毒工廠之先驅部隊。

航警局擴大追查，近期再於關口查獲類似毒品走私案件，於半年間陸續逮捕多名製毒工廠犯嫌，研判係因疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，販毒集團發現機不可失，看上毒趴商機活絡，自大陸不斷進口相關原料來台製毒企圖販售海撈一筆。

▲航警局查獲周姓男子返台收取四級毒品「喵喵」原料包裹，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲周姓男子返台收取四級毒品「喵喵」原料包裹，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局強調，查獲的四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」為新興毒品「喵喵」（三級毒品）之先驅原料，「喵喵」等新興毒品常摻雜其他毒品，偽裝成咖啡包、奶茶包供貨給年輕族群吸食，由於「喵喵」製作成本低，有逐漸取代K他命等毒品趨勢，施用後會出現幻覺、攻擊性行為，籲請民眾勿好奇嘗試，警方偵訊後依毒品危害防治條例將周男移送桃檢偵辦。

 新聞連結：

婦闖紅燈被女警攔查不生氣　反問「小賈靜雯」：要不要當我媳婦？

「唐澤貴洋」恐嚇桃捷嗆丟汽油彈　警方查出IP來自荷蘭

出席行政院會提3大議題　張善政：獲得非常正面回應

 

 

ET快訊
身分證拿出來！　爽玩樂園「只要299元」
快訊／今增79死！本土+23349　30多歲女確診11天過世
夫車禍亡！人妻淚崩處理後事　手機驚見「帶小三遊台全紀錄」
快訊／新北「3人乾屍」　相驗死因出爐
中和母子3死成乾屍　高大成：再晚3個月變木乃伊
168斷食法「6年實驗」揭曉！　結果超意外
ET民調／2024竹市立委！　柯文哲、林智堅支持度出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中客運鬼切左轉　街頭驚險狂飆司機被記過...「這原因」免罰

1家4口獨留失智父...女兒淚辦後事　「3人成乾屍」相驗死因出爐　

中和母子3死乾屍案　高大成：再晚3個月變木乃伊

國1道中山高嘉義水上段　學生騎腳踏車奔馳路肩...驚險畫面曝

女友唆使製毒賺大錢　千萬「喵喵」原料藏化粧品夾層...毒販慘了　

夫澎湖車禍亡！人妻淚崩處理後事　手機驚見「帶小三遊台全紀錄」

小6童陪媽打羽球先回家...遭撞飛不治　班上人氣王！校方悲痛不捨

快訊／擀麵出意外！北市婦人手指遭夾受困　破壞器救出送醫

過馬路遭撞飛！彰化12歲男童搶救2小時未見起色　家屬忍痛放棄急救

婦闖紅燈被女警攔查不生氣　反問「小賈靜雯」：要不要當我媳婦？

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

台中客運鬼切左轉　街頭驚險狂飆司機被記過...「這原因」免罰

1家4口獨留失智父...女兒淚辦後事　「3人成乾屍」相驗死因出爐　

中和母子3死乾屍案　高大成：再晚3個月變木乃伊

國1道中山高嘉義水上段　學生騎腳踏車奔馳路肩...驚險畫面曝

女友唆使製毒賺大錢　千萬「喵喵」原料藏化粧品夾層...毒販慘了　

夫澎湖車禍亡！人妻淚崩處理後事　手機驚見「帶小三遊台全紀錄」

小6童陪媽打羽球先回家...遭撞飛不治　班上人氣王！校方悲痛不捨

快訊／擀麵出意外！北市婦人手指遭夾受困　破壞器救出送醫

過馬路遭撞飛！彰化12歲男童搶救2小時未見起色　家屬忍痛放棄急救

婦闖紅燈被女警攔查不生氣　反問「小賈靜雯」：要不要當我媳婦？

張志豪驚呼外野太多跑車　主動競爭一壘：我可以！

呼吸喘+頻尿！30多歲女有「2病史」　打滿3劑確診搶救10天逝

砍卸任元首禮遇？王鴻薇罵髮夾彎　她曝藍委杯葛紀錄：王委員去查查

熊熊「幫每任男友夾到他們睡著」！連夜夾6hrs…認有強迫症：膝蓋發炎了

星巴克「透明櫻花杯」夢幻登場　絕美高顏值被封「女神專用」

藍掀立委世代交替戰　他喊「不分區」初選：不可由黨主席專斷獨行

快訊／今增79死！本土+23349　30多歲女「呼吸喘」確診11天過世

法拍大戶也輸它！　內湖5700坪山地「含墳墓」流當20年沒人要

這款「人工淚液」釀1死、5失明　食藥署緊急清查回應了！

台中客運鬼切左轉　街頭驚險狂飆司機被記過...「這原因」免罰

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

社會熱門新聞

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

撞擊影片曝！夫「路中央找手機」遭公車輾斃

JKF辣模遭性侵被逼幫詐騙　色男起底是囂張詐王

女彎腰撿手機⋯下一秒被公車輾撞亡

獨／新北一家4口3人成乾屍　失智父伴屍過年餓壞了

即／偵查隊長辦公室性侵　北檢偵結起訴

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

即／彰化12歲男童「疑闖紅燈過馬路」　當場遭轎車撞飛亡

更多熱門

相關新聞

台男日本自駕撞人拘留10天　謝長廷回應了

台男日本自駕撞人拘留10天　謝長廷回應了

台灣一對情侶日前到日本沖繩遊玩，下飛機不到1天就自駕發生車禍，因男駕駛要被警方拘留10天，女友只能上網求助，除了被網友砲轟之外，還被質疑為幻想文。對此，駐日代表謝長廷表示，該案件已進入司法程序，目前正協助聘請律師處理。

兄弟檔瑞芳山區廢棄豬舍製毒　警埋伏半月終破獲

兄弟檔瑞芳山區廢棄豬舍製毒　警埋伏半月終破獲

透天厝藏毒咖啡工廠！警扣2.8噸原料

透天厝藏毒咖啡工廠！警扣2.8噸原料

俄女大生讚台男很照顧女生　民主社會很酷

俄女大生讚台男很照顧女生　民主社會很酷

雲林藥頭夫妻撞偵防車逃逸　半小時後嘉義落網

雲林藥頭夫妻撞偵防車逃逸　半小時後嘉義落網

關鍵字：

喵喵三級毒品原料台男領取貨物夾藏毒品原料市價近千萬

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面