女友唆使製毒賺大錢　千萬「喵喵」原料藏化粧品夾層...毒販慘了　

▲航警局查獲周姓男子從大陸廈門返台收取三級毒品「喵喵」原料包裹，重量約44公斤，價值近千萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航警局去年8月間會同關務署台北關，在桃園國際機場攔查一批以化粧品進口貨物，發現影像有異，查驗發現貨物內夾藏第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，報請桃園地檢署指揮偵辦，經以車追人順利查獲台籍周姓男子到案，並起出重達44公斤三級毒品「喵喵」原料。航警局指出，若以原料45%可製成毒咖啡包，市價每公斤約40萬元估算，市值近千萬元。

航警局刑事警察大隊去年8月17日會同關務署台北關在遠雄倉儲針對一批進口貨品進行X光儀檢查，發現以「化妝品」名義申報進口的一批貨物，其顯像成色、密度等與正常化妝品不同，經開箱查驗，赫然查出貨物竟夾藏第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，即俗稱的三級毒品「喵喵」原料，重量約44公斤，隨即成立專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲航警局循線查獲周姓男子從大陸廈門返台收取四級毒品「喵喵」原料包裹，當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組人員以車追人與跟監查緝，順利在新北市三重地區逮捕周姓男子到案，專案小組查出，周男在大陸福建省廈門有正職工作，因受陸籍女友教唆，並以金錢誘惑，特別返台在機場貨運站收領夾帶毒品包裹，並規劃訂購不銹鋼網篩、化學溶劑、烤箱等製毒工具，企圖為製毒集團在台灣籌設「喵喵」製毒工廠之先驅部隊。

航警局擴大追查，近期再於關口查獲類似毒品走私案件，於半年間陸續逮捕多名製毒工廠犯嫌，研判係因疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，販毒集團發現機不可失，看上毒趴商機活絡，自大陸不斷進口相關原料來台製毒企圖販售海撈一筆。

▲航警局查獲周姓男子返台收取四級毒品「喵喵」原料包裹，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局強調，查獲的四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」為新興毒品「喵喵」（三級毒品）之先驅原料，「喵喵」等新興毒品常摻雜其他毒品，偽裝成咖啡包、奶茶包供貨給年輕族群吸食，由於「喵喵」製作成本低，有逐漸取代K他命等毒品趨勢，施用後會出現幻覺、攻擊性行為，籲請民眾勿好奇嘗試，警方偵訊後依毒品危害防治條例將周男移送桃檢偵辦。