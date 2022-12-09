賺黑錢不怕臭！兄弟檔瑞芳山區豬舍製毒　警埋伏查獲10萬錠喵喵

▲▼烏日警方前往瑞芳山區，查獲兄弟檔利用廢棄豬舍製毒，埋伏半個月查獲毒品。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日警分局日前接獲線報，指楊姓兄弟檔和周姓男子等人，在基隆市瑞芳山區一處廢棄豬舍製毒，都利用人跡罕至的晚上進行，方圓1公里內沒有房舍，一有陌生人接近，馬上起疑，警方埋伏半個多月才順利進入，當場查獲50公斤的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮製毒原料（俗稱喵喵，常摻入毒品、飲料），楊嫌等人一度還不坦承，辯稱是經過豬舍好奇進來看看，全案依違反毒品罪嫌移請基隆地檢署送辦。

46歲楊姓男子和45歲的弟弟及周姓男子，3人利用山區廢棄豬舍作掩護，企圖以豬屎尿味壓過製毒過程產生的惡臭，烏日警方調閱大量影像，密集分析比對相關資料後，確認情資可靠，即著手偵辦，經蒐證後發現犯嫌都利用夜間製毒，而且方圓1公里內沒有人煙，生性狡猾，十分小心謹慎。

警方跟蒐半個月，還刻意把偵防車停得很遠，再慢慢靠近，當場逮捕楊男等3嫌，現場的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮製毒原料50公斤，再差最後一個製程即完成，可製造成10萬錠毒品，壓碎磨粉後，可摻入咖啡或飲料，即俗稱的喵喵，還好及時破獲，一旦流入市面，嚴重為害民眾健康。