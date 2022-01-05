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藍營傳動員「癱瘓返鄉列車」Line對話曝　民進黨：應查清楚說明白

▲▼苗博雅、林亮君、吳崢等人發起1月9日台北、台中雙線對開返鄉共乘巴士。（圖／翻攝自Facebook／林亮君）

▲苗博雅、林亮君、吳崢等人發起1月9日台北、台中雙線對開返鄉共乘巴士。（圖／翻攝自Facebook／林亮君）

記者陶本和／台北報導

針對中二選區立委補選，網路出現一則Line的對話截圖，根據內容顯示「KMT社群管理員黃子豪」在一個名為「國民黨台中市黨部公...」的群組中，要求大家報名返鄉列車，讓車子被報名給癱瘓。對此，民進黨4日晚間回應，投票是每個選民的權利，如果此爆料為真，請國民黨出來查清楚、說明白。

根據這則Line的對話截圖，內容是「KMT社群管理員黃子豪」在名為「國民黨台中市黨部」群組中留言，要求大家報名「返鄉列車」，明確表示要「佔滿名額導致癱瘓」，並強調這樣會很有幫助，能共同擊敗國家機器。

針對此手法，民進黨表示，如果這個爆料為真，也就印證國民黨每次到最後關頭都只想用「奧步」來影響選情，這次還把手伸進民間發起的返鄉投票列車活動，企圖用造假的方式影響年輕選民自發性活動，「難道國民黨覺得都沒有年輕人要回家投票嗎？這樣子一竿子打翻整艘船的操作，更凸顯國民黨藐視年輕人行使投票權的權利。」

民進黨表示，從爆料的截圖來看，這是國民黨台中市黨部的群組，返鄉投票是每個選民的權利，國民黨公然試圖癱瘓報名系統，就是和年輕選民作對，也是反民主的行為。

民進黨指出，從國民黨的這個群組中可以發現，有國民黨自己人在群組詢問「顏寬恒委員這次怎麼沒有造勢活動」；民進黨強調，無論是什麼政黨，都應該各自努力做好自己的事，這種企圖用奧步方式來癱瘓返鄉專車，甚至是攻擊返鄉投票的選民，已經是負面選戰，令人遺憾，因此提醒民眾，在最後幾天務必留意各種選舉奧步出籠。

▼網傳一則Line群組對話，藍營動員「癱瘓返鄉列車」。（圖／讀者提供）

▲▼網傳一則Line群組對話，藍營動員「癱瘓返鄉列車」。（圖／讀者提供）

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