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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／罷昶說明會登場　林昶佐親上火線對決提案人鄭大平

記者袁茵／台北報導

台北市第5選區立委林昶佐罷免案將於9日舉辦，台北市選委會依法於5日晚上7時進行公辦電視罷免說明會，目前確定由被罷免人林昶佐、罷免領銜人鄭大平出席，總共分成2階段，整場總計48分鐘，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票

▲民進黨公投說明會台北場，立委林昶佐致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委林昶佐。（資料圖／記者林敬旻攝）

台北市選舉委員會4日表示，林昶佐罷免案將於9日登場，北市選委會依照《公職人員選舉罷免法》第86條第4項、《公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法》第4條規定，經領銜人及被罷免人雙方同意，舉辦公辦電視罷免說明會，並於5日晚上7時進行現場直播。

關於說明會流程，台北市選舉委員會副總幹事余淑（女宜）受訪時回應，此次說明會將分2階段進行，每階段都由罷免案領銜人鄭大平先、被罷免人林昶佐後，並且各自說明12分鐘，整場總計48分鐘；主持人會在說明會前先唱名，若3次唱名未到就屬棄權，輪到下一人發表。

罷免案領銜人鄭大平提出五大罷免林昶佐理由書：

1.林昶佐在立法院投票反對公開《3+11 會議紀錄》，不顧萬華選民追求疫情破口真相的民意，配合民進黨黨團掩蓋黑箱決策。

2.林昶佐在立法院投票反對修正《學校衛生法》，反對禁止使用含乙型受體素(瘦肉精)、基因改造生鮮及加工食材進入校園。讓瘦肉精進入校園、學生吃萊豬，影響學生健康。

3.林昶佐擔任二二八基金會董事期間，十五次會議僅出席一次，讓受害者家屬蒙羞。

4.林昶佐身為立法委員應為中正萬華民眾喉舌、監督預 算，卻討好執政黨，迎接衛福部長陳時中下車，立法委員的監督立場與尊嚴蕩然無存。

5.林昶佐公開高喊台獨，身為中華民國立法委員無視國家主權及憲法。

無黨籍立委林昶佐答辯書：

1.支持釐清 3+11 真相，並未反對調查、隱匿真相

2.校園供膳一律本土豬，並未讓學生吃萊豬

3.致力追求真相，不重視受害者家屬並非事實

4.嚴格監督預算、確實把關施政，未監督預算放棄立場並非事實

5.堅決捍衛國家主權，無視國家主權非事實

6.林昶佐防疫紓困、振興萬華最積極

7.國會問政第一、在地建設最用心

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