在南京穿《東京卍復仇者》特攻隊制服　Coser被包圍逼脫衣

▲男子在南京穿《東京卍復仇者》特攻隊制服，被民眾包圍逼脫衣。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸江蘇省南京市一名男子Cosplay動漫《東京卍復仇者》的角色，身穿有著「東京卍會」的日式高校特攻服裝到南京市玄武湖公園，被周圍仇日的民眾包圍，最後無奈脫下外套離開，引起大陸網友兩派論戰。

綜合陸媒報導，男Coser在3日下午4時穿著「初代 東京卍會」字樣的外套，加上金髮、辯子頭，疑似Cosplay成《東京卍復仇者》角色中的龍宮寺堅參加動漫展。男Coser在公園內被大批民眾包圍，其中一名帶頭的中年男子大喊「沒什麼商量的餘地」、「給我脫」等話語，最後男Coser無奈之下，只好將外套脫掉。

許多大陸網友看完紛紛在微博留言，「在南京穿，小伙子非傻既壞」、「文化多樣性的同時，但也要牢記歷史」、「沒經歷過了解過南京歷史，憑什麼讓南京人民寬宏大度」、「南京確實敏感，還是要尊重當地人的感受」。

也有許多人說，「現在是2022年嗎」、「又不是傷風敗俗請問穿衣自由還有誰不知道」、「這座城市能開日本車，能用日本電器，能看日本小電影，偏偏不能穿中國製作的日本元素的衣服，不覺得搞笑，拜託你們自信點」「再過幾年可能日漫也不能看了吧，我覺得這並不是文化自信，恰恰是文化自卑的表現」、「普通群眾懂什麼cos？所有人都知道東京復仇者這個動漫嗎？他們只認識東京兩個字而已」。

玄武湖風景區工作人員表示，「遊客在張揚個人個性的同時，不要和主流價值觀相違背，要考慮到國人的一些情感因素，避免引起不必要的爭議，派出所那則是沒有報警的紀錄。」

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