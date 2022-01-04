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「2機師染疫」均自美國入境　陳時中：入境、居檢期滿前採檢確診

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

桃園機場從昨（3）晚至今日，已傳出4人染疫，華航隨後也驚傳有2名執飛美國線的機師確診，皆接種過2劑疫苗，於防疫旅館居檢5天被採檢確診，目前無明顯症狀。指揮中心則證實兩名機師分別為17201、17728，均自美國入境，一人在入境採檢時陽性，另一位是在居檢的第4或5日採檢陽性，與社區無關，同班機機組員已列入匡列採檢名單。

▲▼1月4日新增境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲1月4日新增境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

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新冠疫情仍嚴峻，桃機昨晚出現1名清潔工染疫，今日再傳新增2名清潔工、1名計程車司機確診。此外，華航也傳出2名約29日前後入境的機師染疫，據了解，倆人分別執飛洛杉磯及安哥拉治，在住進防疫旅館檢疫5天後PCR呈現陽性，且都已打過2劑疫苗，屬於突破性感染。

對此，華航僅回應，一切由指揮中心說明，並強調公司恪遵政府防疫政策，重視員工健康與安全，並為第三劑施打特別設立疫苗接種站，目前前後艙機組員第三劑施打率近4成，也會持續安排協助員工盡速施打疫苗。

桃園機場昨天晚間傳出1名清潔工確診新冠肺炎，由指揮中心證實為本土個案。今天（1/4）在陸續傳出又有2名員工確診，知情人士透露，今天新增的2名員工與昨日一案同為清潔員，均屬於同一個包商、曾共同搭乘交通車。

另外，由於昨日染疫員工清潔場地為P3停車場，今天也再傳出1名防疫計程車司機染疫，該停車場固定為計程車排班停放處。桃機表示，詳細情形均有待指揮中心說明。

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