龍蝦、鮑魚全加了！超豪華「新春比薩」限量開吃　還有佛跳牆口味

▲必勝客新年限定比薩開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

喜迎金虎年！人氣比薩品牌「必勝客」強勢推出2款澎湃比薩，集結了超豪華龍蝦、干貝、鮑魚、海參等食材製成，每一口都是濃郁海味，其中，更找來米其林一星台菜名店合作，將過年必吃年菜「佛跳牆」直接變身比薩，即日起限時限量開賣，把握機會嚐鮮。

▲▼2款比薩集結了豪華食材龍蝦、干貝、鮑魚、海參等製成。



必勝客年節限定比薩來了，首推這款「一圓好運龍蝦干貝比薩」，特意以鮮嫩干貝作為主角，搭配一顆顆吃得到龍蝦肉的龍蝦球、吃得到魚子的龍蝦沙拉，再淋上濃郁蟹黃醬，最後結合經典莫札瑞拉起司，鮮味十足， 餅皮部分更打造「三重起司龍捲風餅皮」，每一口都能吃到金黃切達起司、莫札瑞拉起司與帕瑪森起司的罪惡滋味，即起限時限量開賣，絕對要吃到。

另一口味則找來米其林一星台菜名店「金蓬萊遵古台菜餐廳」合作，聯手推出「摘星佛跳牆比薩」，選用鮑魚、干貝、海參等食材加上蒜香十足的無骨排骨酥，還有佛跳牆中必備魚皮、鳥蛋、香菇、芋頭、筍乾、大白菜等經典配料，搭配手工芝心餅皮，神還原年節菜佛跳牆的罪惡滋味，即日起限時5周賣。

▲肯德基推出期間限定「炸雞起司鍋」。

另，肯德基則於跨年前夕限定推出「炸雞起司鍋溫暖樂饗餐」，整個組合不僅吃得到人氣咔啦脆雞、勁爆雞米花、香酥脆薯、金黃脆腿條之外，還特意搭配可加熱使用之特製陶鍋及濃郁切達起司醬，沾著吃超過癮，同步提供時尚環保提袋1個。即日起至2022年1月10日於全門市限時、限量開賣，提醒部分餐廳 （宜蘭礁溪、台大卓越、新竹湖口）不販售、部分餐廳則未提供金黃脆腿條，改提供10塊上校雞塊。

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