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屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

▲東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、伍聖恩迅速清理路面沙拉油 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、伍聖恩迅速清理路面沙拉油 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、伍聖恩2員，於日前擔服巡邏勤務，經新園鄉進德大橋與光復路口停等紅燈時，眼前一台載運沙拉油桶的大貨車因未捆綁好，轉彎時將近20桶沙拉油桶傾倒路面，一時路面上全是沙拉油，導致該路段全面癱瘓，兩人立刻下車管制並清除路面油漬，用路人紛紛豎起大拇指按讚。

▲東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、伍聖恩迅速清理路面沙拉油 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、伍聖恩迅速清理路面沙拉油 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方表示，謝侑霖、伍聖恩兩員發現道路上滿地油漬，因沙拉油有可能導致車輛行駛時打滑進而發生行車意外，該地段又是交通要道車輛往來頻繁，為避免對往來車輛發生重大危害，因此立即將巡邏車停於現場後方並擺放交通錐警戒。

▲東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、伍聖恩迅速清理路面沙拉油 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、伍聖恩迅速清理路面沙拉油 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

所長黃奕鳴得知後並立即請民間友人送數包木屑先做現場初步清潔，附近店家老闆見警方在清掃路面也挽起袖子一同加入清掃行列，駕駛人經過時發現警方在清掃路面油漬維護民眾行車安全，皆豎起大拇指感謝警方作為，也一併通知清潔隊進行馬路清理作業。

東港警分局表示，民眾駕駛車輛載貨時務必綑綁及固定好，若行車時所載運貨物滲漏、飛散、脫落、掉落會將依道路交通管理處罰條例第30條1項2款處以新臺幣3000元至18000千元罰鍰，民眾發現道路有障礙物或有其他狀況導致交通不順暢時，可以立即撥打110，警方將視狀況前往處置並聯繫相關單位協助處理。

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東港警察沙拉油貨車

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