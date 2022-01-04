桃警跟監女通緝犯攔車逮人　 全車「3人8翛通」都栽了

▲陳女急著下車找廁所為警方逮捕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

45歲陳姓女子因毒品案遭桃園地檢署發布通緝，桃園警方追查其行蹤，2日晚掌握陳女與2名男子駕車外出，員警進行尾隨監控，見陳女下車即予以逮捕，並在車輛停等紅燈時再予攔停，經盤查為46歲胡姓男子另涉及毒品等3條通緝，駕駛46歲楊姓男子更涉毒品等4條通緝，1車3人共8起通緝，員警依法將3人逮捕，並解送歸案。

▲▼胡男及楊男則意外被查獲有7通緝。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪所員警追查陳姓女通緝犯行蹤，於昨3日20時許，掌握陳女與2名友人駕車外出，為避免發生衝撞意外，員警進行尾隨監控，該車輛在桃園區及蘆竹區附近地區繞行1小時餘疑為接洽購買毒品，最後在桃園區中山北路突然停車讓陳女下車「方便」，車輛隨即開走，員警見機不可失立即分組進行攔查，一組將陳女攔下盤查，她見到員警嚇一跳，陳女知道自己遭通緝，但她則內急難忍急著要找廁所。

另組員警趁車輛停等紅燈時將其攔下，經盤查乘客胡姓男子因毒品、竊盜等共3案遭桃園地檢署發布通緝中，員警立即進行逮捕，駕駛楊姓男子出示證件相片與本人相差極大，經詳細盤查發現他所出示的是弟弟的證件，他本人因毒品、竊盜等共4案遭桃園地檢署發布通緝中，3人共涉及8起案件遭通緝，員警依法將3人逮捕，並解送歸案。