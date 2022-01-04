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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪「改1句話」心疼柯文哲升旗獨站40分　焦糖哥哥開嗆

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲受邀到總統府參加元旦升旗典禮，在現場一站就是40分鐘，讓夫人陳佩琪心疼發文。不過，有意參選士林北投市議員的焦糖哥哥陳嘉行3日在臉書PO文質疑，陳佩琪原文寫「（柯文哲）位置卻跟唱國歌的醫護排在一起」，之後修改文章為「位置卻排在跟『後來才出現』唱國歌的醫護在一起」，讓他感到十分氣憤，「唱國歌的防疫英雄們怎麼了嗎？不配跟柯文哲站在一起是不是？」

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲柯文哲參加元旦升旗典禮的畫面。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

台北市長柯文哲參加元旦升旗典禮一站就是40分鐘，期間剛好碰上三軍儀隊演出，被網友半開玩笑封為「柯總統閱兵」。柯文哲的夫人陳佩琪3日在臉書心疼發文，對於吹了40分鐘冷風這件事，丈夫真的不覺得怎麼樣，但她覺得台北市長是「政治人物」， 也算是政壇大咖，「受邀去升旗，位置卻排在跟後來才出現唱國歌的醫護在一起，請問這是什麼樣考量下的安排呢？還是就是要他一人孤拎拎的在那兒罰站40分鐘呢？」

焦糖哥哥陳嘉行批陳佩琪改臉書貼文，「唱國歌的防疫英雄們怎麼了嗎？」（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

▼▲陳佩琪臉書文章修改這一段（紅框）被焦糖哥哥陳嘉行質疑。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

焦糖哥哥陳嘉行批陳佩琪改臉書貼文，「唱國歌的防疫英雄們怎麼了嗎？」（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

對此，焦糖哥哥陳嘉行同日也在臉書PO文質疑，陳佩琪該篇貼文原文是寫「位置卻跟唱國歌的醫護排在一起」，從編輯紀錄可以看到，是後來才改成「位置卻排在跟『後來才出現』唱國歌的醫護在一起」，讓他氣到不行，「唱國歌的防疫英雄們怎麼了嗎？不配跟柯文哲站在一起是不是？」

焦糖哥哥陳嘉行在文末直接點名陳佩琪，要她不要改文，應該拿出罵AZ、打AZ的氣魄，別跟著謠言起舞，「我好想問陳佩琪和柯文哲，你們是不是跟顏寬恒共用幕僚啊，救命啊。」最後陳嘉行還在留言區PO出截圖，表明自己沒有斷章取義，「原文在這，沒有斷章取義喔！況且旁邊站一堆人，說他孤零零，意思是那些都不是人嗎？」

▼焦糖哥哥陳嘉行臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

焦糖哥哥陳嘉行批陳佩琪改臉書貼文，「唱國歌的防疫英雄們怎麼了嗎？」（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

焦糖哥哥陳嘉行批陳佩琪改臉書貼文，「唱國歌的防疫英雄們怎麼了嗎？」（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

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