防疫旅館未清消毛髮掉滿地　隔離者入住快崩潰：群聚不只空調問題

▲防疫旅館加強清潔消毒。（資料圖，與本事件無關／記者許宥孺翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

近期不少旅館出現群聚感染，其中台北市就有3間，指揮中心及衛生局為防止擴大，便安排住在同間旅館旅客篩檢後，撤至其他隔離地點。一名隔離者Helena則透露，她入住的旅館根本沒有確實清消，問題不只有空調那麼檢單。

根據《聯合報》報導，Helena在去年10月底前往歐洲、印度，12月26日回到桃園機場，原以為選擇「7＋7＋7」方案能好好休息，沒想到過程卻讓她相當崩潰。

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Helena指出，她在入住北市中正區防疫旅館第3天收到簡訊，稱有已退房的住客篩檢為陽性，因此所有住客需緊急進行PCR，隔天北市衛生局就打電話告知有人PCR結果為陽性，且Ct值很低，需馬上撤離，14天的隔離則重新計算。

Helena表示，她搭乘防疫計程車前往中山區長安東路一段的公費隔離旅館，結果在茶水櫃、毛巾、浴室置物架、地板上都出現他人毛髮，雖然防疫旅館的群聚案件都被指向是中央空調造成傳播，但她認為絕對不只那麼簡單，根本沒有確實進行清消。

Helena致電向1922告知情況，卻被人員要求和旅館方反映，讓她無奈說「房間就是他們自己消毒清理的啊，是誰監督防疫旅館？現在他們也不可能進入房間清理，而我還要在這間旅館住十四天？」，但1922人員仍說「那你還是要跟防疫旅館反映」。

Helena不斷自行尋找援助，最後終於由北市衛生局協助她移往北車旁一家三星級旅館，她認為，北市防疫旅館的衛生條件嚴重不合格，有人確診爆發群聚也不意外。