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通緝男拒檢衝撞「遭警連轟6槍」開車逃　亡命5小時遭逮

▲▼杜男因遭到通緝，境劇減企圖撞警，遭警連開6槍後逃跑被逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲杜男因遭到通緝，竟拒檢企圖撞警，遭警連開6槍後逆向逃跑被逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區3日下午4時許，海山警分局警員在巡邏勤務時，於仁化街、懷德街發現一輛可疑的白色休旅車，上前盤查時，駕駛拒絕配合，甚至重踩油門企圖衝撞警方。警員見狀立即掏槍朝車開了6槍，但休旅車仍趁隙逃跑，最後駕駛棄車在萬板橋下。警方擴大調閱監視器，循線在同日晚間於桃園逮捕犯嫌，他供稱是有竊盜案通緝在身，不想被抓去坐牢才會冒險逃跑。

▲▼杜男因遭到通緝，境劇減企圖撞警，遭警連開6槍後逃跑被逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲杜男為躲警，一度倒車撞上路過車輛。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，杜姓男子（41歲）日前因涉犯竊盜，在高雄獲判6個月有期徒刑，但因執行未到遭到發布通緝，事發時杜男開車在路邊違規停車，遇到警方上前盤查，擔心被抓去關的他，不但拒絕出示證件，還突然踩下油門衝撞警方，一度倒車撞上無辜的路過車輛。警員見狀通報支援並一路追到文化路，立即對車輛連開6槍，但杜男仍趁隙逃逸。

▲▼警方在萬板橋下找到逃逸的白色休旅車，目前正調閱監視器釐清案情 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方在萬板橋下找到逃逸的白色休旅車，目前正調閱監視器釐清案情 。（圖／記者陳以昇翻攝）

海山警分局偵查隊隊長廖武郎表示，犯嫌將車輛棄置在萬板橋下，經擴大追查後，成功於同日晚間9時許，在杜男位於桃園的住處將人逮捕。全案將依妨害公務、公共危險、毀損、竊盜通緝等罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲▼杜男因遭到通緝，境劇減企圖撞警，遭警連開6槍後逃跑被逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲杜男遭逮捕被帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

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