地震來了別慌！掌握「3個步驟」任何情境下都能保命

▲發生在2018年02月的花蓮地震。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

台灣東部海域3日下午5時46分發生規模6.0有感地震，最大震度為宜蘭縣武塔、宜蘭縣宜蘭市、台北市信義區、台北市、新北市4級。不少網友直呼，「停在路上都有感覺」、「超大」、「差點昏倒」，到底地震發生時該怎麼做呢？消防署總結出主要保命3步驟：「趴下、掩護、穩住」，不同情境下有不同的避難方式，但都圍繞在此原則上。

地震發生的時候最重要的就是保護頭部！應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷。

▲保命三步驟。（圖／翻攝自消防署官網）

不同情境下避難原則：

●當你在客廳、餐廳、書房

如果附近有桌子，盡可能躲在桌下（除了玻璃桌面的桌子以外，餐桌、書桌都可以），抓穩桌腳，保護自己。

如果附近沒有桌子，應遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、易倒塌的櫥櫃或冰箱以及可能移動的鋼琴等物品，保持低姿勢並以雙手保護自己的頭部和頸部。

●當你在床上

留在床上，隨手拿起枕頭或棉被保護頭部，直到地震結束。

●當你在廁所

廁所中支柱比較多，相對是比較耐震的地方，因此不要急著離開廁所。如果正好在泡澡，可以放低頭部，低於浴缸邊緣，並用手保護頭部。因為浴室有水氣，容易濕滑，慌亂中急忙衝出，容易發生意外。

●當你在廚房

如果是正在瓦斯爐旁使用爐火，立即隨手關閉瓦斯，就地避難，躲在桌子下，直到地震結束。如果不是順手即可關閉瓦斯，請先就地避難，躲在桌子下，保護自身安全，不要貿然衝去關火，以免受傷。

●當你在開車

緩慢停靠在路邊，待在車內等待，不要停在天橋下、大樓旁、電線桿旁，否則恐因建物坍塌壓到車子，也不要跑出去，避免被一旁建築物掉落物砸傷或是被後方車輛撞傷。

●當你在教室、辦公室

利用桌子來保護頭、頸部和身體，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。注意別往上看，因為日光燈可能會破掉，如果往上看很容易被破片刺傷。

不論是哪種情境，至少掌握住「趴下、掩護、穩住」，保命機率可提升。

準備好「緊急避難包」

緊急避難包應放置家中及工作場所隨手可拿到的地方，裡面應放置礦泉水、食物、證件影本、急救用品、手電筒、小毛毯、收音機、電池等，應隨時更新，至少每半年一次。

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