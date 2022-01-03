桃園青埔特區人口激增　區內橫峰和洽溪里各劃增新里

▲市長鄭文燦表示，橫峰里將劃分為橫峰、青峰及青山3個里。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青埔特區因區內交通便捷，各項重大建設紛紛進駐，近年來，吸引許多人口移入，致里民激增，屬於大園區的橫峰里將劃分為橫峰、青峰及青山3個里；屬於中壢區的洽溪里則劃分為洽溪與青溪2個里，均將在今年3月1日正式開始。

▲大園區橫峰里是全桃最大里。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市長鄭文燦3日出席位於橫峰里的「桃園大圳5-5號池綠美化景觀工程暨裝置藝術」開工典禮表示，橫峰里劃分為橫峰、青峰及青山3個里後，大園區共有20個里；而橫峰里人口之所以激增，主要是里內有機捷、桃捷公司、原民大樓、陽光劇場、書法藝術公園等重大建設進駐，因交通便提、綠地面積大，大樓如雨後春筍林立，吸引許多人口移入。

桃園市近年發展迅速，人口不斷成長，目前已有227萬人。而全桃最大里則是大園區橫峰里，人數多達1萬4人多人，比桃園的復興區人口還要多，和同樣是區內的和平里1,000多人相比，橫峰里人數是其十倍之多。

市府民政局表示，桃園市分里條件依交通便利與人口集中情形，分為三種不同標準，如都會區達3千5百戶者可分里，由區公所提出分里規劃，經市府審核後報議會審議通過後發布實施。