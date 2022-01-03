生冷圍牆變身海底世界！彩繪七星潭高牆　華麗轉身打卡新亮點

▲緊鄰七星潭風景區的空軍聯隊圍牆，透過彩繪，搖身一變成為海底世界。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為迎向嶄新的一年，攜手國立東華大學藝術與設計學系合作，打造七星潭風景區圍牆彩繪，將位於鄰近空軍第五戰術混聯隊之圍牆，以海底生物為主要元素，融入賞星主題，讓原本生冷的圍牆搖身一變成為海底世界。

七星潭風景區是花蓮縣重要且高人氣觀光遊憩景點，獨特的月牙灣海岸及依山傍海的自然景色，遊客絡繹不絕，每年吸引近百萬遊客前來觀光。

▲七星潭元旦健走迎曙光，民眾依著彩繪牆，欣賞2022第一道曙光。

近年花蓮縣政府投入相當多的經費及資源建設七星潭風景區，讓景區內設施環境日趨完備及優質友善；迎接後疫情階段來臨，隨著防疫警戒降級後，大批遊客湧入花蓮，為更加完善景區景觀，經花蓮縣鄭寶秀議員提案建議美化圍牆，由縣府多次會勘後，以色彩融合周邊環境的海底生物為主要元素，延續「慢·精品·花蓮」精神及天文賞星旅遊，融入賞星元素與賞星廣場相互呼應，打造具有質感的賞星遊憩景點。

變身後的七星潭高牆迎向嶄新的2022年，花蓮縣政府元旦在七星潭賞星廣場舉辦「2022愛戀花蓮-七星潭 元旦健走迎曙光、淨灘升旗拿好康活動」，依著彩繪牆，欣賞2022第一道曙光。

今年來七星潭迎接2022年曙光的民眾相當多，大家對於在七星潭的海邊能聽到這麼多種類的悠揚音樂都覺得非常幸福，沉醉在山海美景及音樂裡確實能讓人忘卻煩惱，舒暢心靈，許多民眾表示明年還要來參加。