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F奶工地波神丟5.2克拉鑽戒　狂發限時動態指前男友偷的結果慘了

▲曾恩琦擁有火辣身材，曾被冠上「工地波神」的封號。（圖／翻攝自曾恩琦臉書）

▲曾恩琦擁有火辣身材，曾被冠上「工地波神」的封號，其丟失5.2克拉鑽戒，卻暗指前男友偷的慘挨告。（圖／翻攝自曾恩琦臉書）

記者林冠吟／台北報導

有「F奶工地女神」之稱的舒舒和簡姓飯店小開前男友因一顆5.2克拉鑽戒鬧上法院！簡男因不滿舒舒在2人分手後，在網路上指控他偷走鑽戒，並拍攝其住處特定景觀，還標記「各位如果在夜店看到這個人要提防小心收好自己的財物」等語，怒向舒舒求償100萬元。台北地院審理後，判舒舒須賠償簡男22萬元；刑事部分則依違反個人資料保護法，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

簡姓飯店小開和有「F奶工地女神」之稱的舒舒2人原為男女朋友關係，不料卻在2019年8月3日因故分手，簡男不滿舒舒在同年7月間遺失一顆5.2克拉的鑽戒後，卻指控暗示懷疑是他偷走鑽戒，甚至還提告竊盜，更以IG限時動態方式，公布自己的個人資料，暗指其偷竊，反向舒舒求償100萬元。

簡男向法官指出，2019年9月，舒舒透過其擁有3.8萬人追蹤的IG帳號，先是發出一則限時動態指出「查出偷我鑽石的人，居然還有家暴、妨害自由的案底」，後續更同樣以限時動態的方式，依序拍攝簡徐住處的公寓外觀、門牌、大門或附近餐廳外觀，並放上簡男曾在夜店玩樂的影照作為背景，寫下「各位如果在夜店看到這個人要提防小心收好自己的財務」、「專門找有錢姐姐下手」、「大家一起抓壞人」等語，讓簡男認為舒舒侵害其隱私與名譽，怒告舒舒，並向她求償100萬元。

庭審時，舒舒不否認確實曾在限時動態發布相關影片和文字，且相關文字指摘也均指簡男，但其陳述文字均為事實，何況簡男並非公眾人物，少有人知道簡男，她所刊登的相關影像也都模糊不清，若非簡男本身，或其親友難以辨認出來，主張自己並無侵害簡男的名譽權。

台北地院審理後指出，舒舒對簡男提告竊盜罪一案經台北地檢署偵結後，對簡男處以不起訴處分，而舒舒不服聲請再議後，仍被高檢署駁回確定，因而無從認為簡男有竊取其鑽戒一事，但舒舒卻執意指簡男為「偷我鑽石的人」，而舒舒友人看到限時動態後向舒舒詢問「有找到是誰了嗎？」，舒舒則回以「就是EDWARD」，而「EDWARD」正是簡男的英文名字，因而認定舒舒有侵害簡男名譽與隱私之事實。

法官認定，舒舒僅因珠寶遺失，明知毫無佐證，就在固定有3萬餘人觀看的帳號裡，多次故意指出簡男偷取其鑽石、是專門在夜店竊取富有女性財物的歹徒，並惡意洩漏簡男之個人資料，貶損簡男之社會評價，且事發至今舒舒仍未向簡男道歉，仍一再飾詞狡辯，致使簡男怨懟難平、精神痛苦非輕，刑事部分依違反個人資料保護法，判處舒舒有期徒刑3月，得易科罰金；民事部分則判舒舒須賠償簡男22萬元。

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F奶工地波神丟5.2克拉鑽戒　狂發限動稱前男友偷走！下場慘了

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