快訊／謝和弦「挺鹿希派呼麻」　罵吳宗憲「臭俗仔」判賠金額出爐

▲謝和弦直播罵吳宗憲刑事遭判拘役20日，民事部分則遭求償100萬。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

2019年謝和弦因呼麻引一連串脫序，甚至開直播辱罵吳宗憲「臭卒仔、我X你娘咧！」等語，刑事被判拘役20天，民事部分則遭求償100萬。日前，吳宗憲兒子鹿希派在信義區吸食大麻捲菸遭警方逮捕，謝立即發文「力挺」，更向憲哥致歉，並表示會好好幫他爭取大麻合法化，酸味十足。士林地方法院民事庭今宣判，謝和弦需賠30萬及粉絲專頁刊登公開道歉連續3日置頂。

提倡大麻合法化謝和弦（33歲）前年底因呼麻脫序行為不斷，更因不滿吳宗憲評論藝人高以翔2019年11月27日在大陸猝逝，是因「韓國人害的，韓國綜藝太智障了」等。同年12月21日邊刺青邊開臉書直播，對著鏡頭飆罵「吳宗憲，哈囉…你乖乖去賣冰箱啦，裝什麼台灣大哥，假鬼假怪，你怎麼不說是韓國人把你的懶X弄不見、臭卒仔！」結果遭吳宗憲提起妨害名譽刑事告訴，以及請求民事賠償。今年9月2日謝和弦被依妨害名譽，判處拘役20日，易科罰金2萬元。

▼吳宗憲獨子鹿希派路邊呼麻遭逮，讓力挺大麻合法化的謝和弦在第一時間發文。（圖／記者湯興漢攝）

同年，吳宗憲被媒體問到謝和弦呼麻等失控行為時，他則表示「就證明他當時胡說八道嘛，我多冤枉，後來接受了，人家蹭你一下OK的。」不忘加碼酸：「他說大麻要合法，就請他自己去立法吧」。但沒想到，吳宗憲獨子鹿希派（吳睿軒）26日凌晨在路邊吸食大麻捲菸遭警方逮捕，讓吳氣炸「懇請法官，從重量刑。」

謝和弦更在臉書寫下：「抽大麻合法早就是世界趨勢普世價值好嗎，鹿西派也哈們！#你在呼我在呼大家都在乎#你觸法我觸法政府就修法#大麻合法化。」看似力挺，但實際上酸味十足。

今（30日）士林地方民事庭宣判，謝和弦應給付吳宗憲30萬，並且在Facebook「謝和弦R-chord（阿扣）」粉絲專頁塗鴉牆，刊登「道歉人謝和弦，因道歉人在108年12月19日以Facebook直播功能進行公開直播，內容涉有侮辱吳宗憲先生之言語，損害吳宗憲先生之名譽。道歉人上開行為實屬不該，茲為道歉，回復吳宗憲先生之名譽，道歉人謹鄭重聲明如前」，設為公開並連續置頂三日。

