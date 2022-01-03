RCEP生效加速大陸跨境電商發展　63.3％農產品出口日本零關稅

▲RCEP15成員國。（圖／RCEP）

記者魏有德／綜合報導

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）1日正式生效，15個成員國中已有10國通過，生效後，大陸與東協、紐澳間的立即零關稅比例超65％，與韓國相互立即零關稅比例達到39％和50％，與日本相互立即零關稅比例分別將達到近25％和56％。RCEP成員國將在10年間逐步達到90％的產品享受零關稅待遇。

▲RCEP生效，青島發出首張大陸原產地證明書。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，1月1日凌晨，在山東青島的RCEP先行創新試驗基地原產地證書審簽中心，青島海關關員為一批出口到日本的氯化鈣簽發了RCEP原產地證書，這也是全國首個RCEP原產地證書。憑藉這張證書，僅這批貨物，出口企業就可以省下近萬元（人民幣，下同）的稅款。

山東青島海灣集團有限公司業務經理劉琨表示，之前產品在日本進口時徵收的稅率是3.3%，RCEP生效後，它的關稅就變成了3%，「這個產品關稅在後續的RCEP實施過程中會逐年降為0，經綜合測算，第一年我們對日本出口能夠享受的關稅減免是100萬元左右。」

據了解，大陸在2022年會有24.9%的產品向日本開放零關稅，日本則會有55.5%的產品向大陸開放零關稅。日本是大陸最大農產品出口國，但對農業實行高度保護，在RCEP簽訂前，日本僅對從大陸進口稅目數20%的農產品給予零關稅待遇，在RCEP中，日方承諾對63.3%的農產品給予大陸零關稅待遇。

▲RCEP成員國將在10年間逐步達到90％的產品享受零關稅待遇。（圖／翻攝央視）

大陸海關統計數據顯示，大陸對RCEP其他14個成員國在2021年前11個月進出口總額為10.96兆元，佔大陸外貿總額的31%。協定生效後，關稅降幅最大的將是進口的機械器具、塑膠製品、電機電氣設備及出口的紡織品、箱包、塑膠製品等。

對消費者而言，RCEP的生效代表可以從成員國購買更多物美價廉的商品，同時加速跨境電商業務發展，大陸最蓬勃的電商「海淘」將更為便捷。在企業方面，RCEP則利於大陸企業「走出去」，使「中國製造」的招牌行銷各成員國。